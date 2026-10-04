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Oglasio se Dodik: Podijelio fotografiju sa Minićem i poslao poruku

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04.10.2026 19:49

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Додик и Минић
Foto: Screenshot / X

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik oglasio se na svom Iks nalogu ubrzo nakon zatvaranja biračkih mjesta.

On je poručio da je raspoloženje u stranci odlično.

Istakao da je trenutna situacija liči na pobjedu Save Minića.

"Odlično raspoloženje u SNSD-u. Ovo liči na pobjedu Save Minića!", istakao je Dodik.

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Izbori 2026

Milorad Dodik

Savo Minić

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