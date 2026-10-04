Oglasio se Dodik: Podijelio fotografiju sa Minićem i poslao poruku

Autor:Stevan Lulić
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik oglasio se na svom Iks nalogu ubrzo nakon zatvaranja biračkih mjesta.
On je poručio da je raspoloženje u stranci odlično.
Istakao da je trenutna situacija liči na pobjedu Save Minića.
"Odlično raspoloženje u SNSD-u. Ovo liči na pobjedu Save Minića!", istakao je Dodik.
Odlično raspoloženje u SNSD-u. Ovo liči na pobjedu Save Minića! https://t.co/mUc1g3JXGo— Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 4, 2026
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