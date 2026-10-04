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Minić: Moj narod, moja Srpska - Hvala od srca

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04.10.2026 20:39

Komentari:

1
Минић: Мој народ, моја Српска - Хвала од срца
Foto: Ustupljena fotografija

Moj narod, moja Srpska, Hvala od srca, napisao je kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić.

Predsjednik SNSD Milorad Dodik proglasio je ubjedljivu pobjedu SNSD.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Savo Minić

Izbori 2026

Komentari (1)

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