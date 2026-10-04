Minić: Moj narod, moja Srpska - Hvala od srca

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Foto: Ustupljena fotografija

Moj narod, moja Srpska, Hvala od srca, napisao je kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić.

Predsjednik SNSD Milorad Dodik proglasio je ubjedljivu pobjedu SNSD. Moj narod, moja Srpska ❤️ Hvala od srca! — Savo Minić (@minic_savo) October 4, 2026

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