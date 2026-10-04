Prvi put na listi: Koliko je Igor Dodik osvojio glasova

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Igor Dodik, nosilac liste u Izbornoj jedinici tri za Narodnu skupštinu i organizacioni sekretar SNSD-a, prvi put izašao je na izbore i ostvario značajan rezultat.

Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Dodik je dobio povjerenje 18.572 građana. Ovi rezultati se odnose na 80 odsto prebrojanih glasačkih listića. Podsjećamo, nakon što je SNSD proglasio pobjedu, Igor Dodik je poručio da su svi postavljeni ciljevi ostvareni, o čemu detaljnije možete pročitati na linku u nastavku. Republika Srpska Igor Dodik: Ciljevi ostvareni, vraćamo Banjaluku i Bijeljinu Koliko je Draško Stanivuković trenutno osvojio glasova pročitajte na OVOM LINKU.

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