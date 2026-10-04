Logo

Minić: Želim da budem predsjednik svih građana Srpske

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.10.2026 20:51

Komentari:

0
Минић: Желим да будем предсједник свих грађана Српске
Foto: ATV

Želim da budem predsjednik svih građana Srpske i onim koji su glasali za mene i onim koji nisu, rekao je kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić

"Želim da se zahvalim svim građanima Srpske i mojoj biološkoj porodici ali i mojoj političkoj porodici SNSD-a.

Mi smo jedan tim. Postojala je jedna zebnja, ali ono što nas nije moglo dovesti u pitanje, to je jasan cilj, isporučujemo stabilnost

Želim da budem predsjednik Svim građanima Srpske i onim koji su glasali i onim koji nisu. To shvatam kao odgovornost

Mi smo partija sa vizijom i brzo ćemo krenuti sa svim aktivnosti, i Srpska će prva formirati Vladu", rekao je Minić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Izbori 2026

Rezultati izbora 2026

Komentari (0)

Više iz rubrike

Игор Додик

Republika Srpska

Igor Dodik: Ciljevi ostvareni, vraćamo Banjaluku i Bijeljinu

6 h

0
СНСД убједљиво води за Народну скупштину Републике Српске

Republika Srpska

SNSD ubjedljivo vodi za Narodnu skupštinu Republike Srpske

6 h

0
Минић: Мој народ, моја Српска - Хвала од срца

Republika Srpska

Minić: Moj narod, moja Srpska - Hvala od srca

6 h

1
Милорад Додик СНСД

Republika Srpska

Dodik proglasio pobjedu: Pomarisali smo sve

6 h

11

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

51

SNSD Laktaši odnio uvjerljivu pobjedu za sve nivoe vlasti

23

31

Kakvi su rezultati Vlade Đajića u banjalučkoj Izbornoj jedinici

22

38

Izetbegović: Nažalost nisam uspio, ali bitno je da je SDA pobijedila

22

38

Samo jedan u TOP 5 nije iz SNSD-a: Ko od kandidata za NSRS ima najviše glasova

22

20

Jelena Trivić skupila 1.458 glasova, NF daleko ispod cenzusa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima