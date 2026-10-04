Minić: Želim da budem predsjednik svih građana Srpske

Želim da budem predsjednik svih građana Srpske i onim koji su glasali za mene i onim koji nisu, rekao je kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić

"Želim da se zahvalim svim građanima Srpske i mojoj biološkoj porodici ali i mojoj političkoj porodici SNSD-a.

Mi smo jedan tim. Postojala je jedna zebnja, ali ono što nas nije moglo dovesti u pitanje, to je jasan cilj, isporučujemo stabilnost

Želim da budem predsjednik Svim građanima Srpske i onim koji su glasali i onim koji nisu. To shvatam kao odgovornost

Mi smo partija sa vizijom i brzo ćemo krenuti sa svim aktivnosti, i Srpska će prva formirati Vladu", rekao je Minić.