Minić: Želim da budem predsjednik svih građana Srpske

Autor:ATV redakcija
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Želim da budem predsjednik svih građana Srpske i onim koji su glasali za mene i onim koji nisu, rekao je kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić
"Želim da se zahvalim svim građanima Srpske i mojoj biološkoj porodici ali i mojoj političkoj porodici SNSD-a.
Mi smo jedan tim. Postojala je jedna zebnja, ali ono što nas nije moglo dovesti u pitanje, to je jasan cilj, isporučujemo stabilnost
Želim da budem predsjednik Svim građanima Srpske i onim koji su glasali i onim koji nisu. To shvatam kao odgovornost
Mi smo partija sa vizijom i brzo ćemo krenuti sa svim aktivnosti, i Srpska će prva formirati Vladu", rekao je Minić.
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