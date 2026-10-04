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Komšić ostao bez mandata

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04.10.2026 21:22

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Комшић остао без мандата
Foto: Anadolu

Predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić ostao je bez mandata u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

U Izbornoj jedinici 3A, direktan mandat su dobili Haris Zahiragić (SDA), Džemal Smajić (SBiH), Saša Magazinović (SDP) i Elmedin Konaković (NiP).

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Demokratska fronta je bila tek šesta po broju glasova, a ispred njih, a takođe bez mandata, je ostala Naša stranka.

Inače, Željko Komšić se ne nalazi na kompenzacijskoj listi svoje stranke, nego kompenzacijsku listu nosi Dženan Đonlagić.

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Željko Komšić

PD PS BiH

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