Izlaznost za 10 odsto manja nego 2022: Novi podaci o izlasnosti

Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, na svim biračkim mjestima verifikovano je ukupno 1,414,007 birača (41,48 odsto).

Izlaznost je ove godine za blizu 10 posto manja nego 2022. godine

Ukupan broj registrovanih birača naveden u podacima iznosi 3,408,517, a ukupni odaziv kroz verifikacije birača bio je 41,48 odsto.

Na Opštim izborima u Bosni i Hercegovini održanim 2. oktobra 2022. godine, ukupna izlaznost birača iznosila je 51,45 odsto.

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Na birališta je tada izašlo 1.733.206 registrovanih glasača (od ukupno 3.368.666 upisanih u Centralni birački spisak).

Na redovnim biračkim mjestima odaziv je iznosio 42,79 odsto. Verifikovano je 1,412,708 birača od ukupno 3,301,561 registrovanog birača.

Na biračkim mjestima za glasanje u odsustvu verifikovano je 1,299 birača od 5,476 registrovanih, odnosno 23,72 odsto.

Za biračka mjesta za lično glasanje naveden je odaziv od 0,00 odsto, odnosno 0 od 554 registrovana birača.