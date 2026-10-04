Logo

Izlaznost za 10 odsto manja nego 2022: Novi podaci o izlasnosti

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.10.2026 20:07

Komentari:

0
Већина бирачких мјеста у Источној Херцеговини отворена је јутрос у 7 часова, али је на појединим мјестима било кашњења.
Foto: ATV

Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, na svim biračkim mjestima verifikovano je ukupno 1,414,007 birača (41,48 odsto).

Izlaznost je ove godine za blizu 10 posto manja nego 2022. godine

Ukupan broj registrovanih birača naveden u podacima iznosi 3,408,517, a ukupni odaziv kroz verifikacije birača bio je 41,48 odsto.

Na Opštim izborima u Bosni i Hercegovini održanim 2. oktobra 2022. godine, ukupna izlaznost birača iznosila je 51,45 odsto.

Додик и Минић

Republika Srpska

Oglasio se Dodik: Podijelio fotografiju sa Minićem i poslao poruku

Na birališta je tada izašlo 1.733.206 registrovanih glasača (od ukupno 3.368.666 upisanih u Centralni birački spisak).

Na redovnim biračkim mjestima odaziv je iznosio 42,79 odsto. Verifikovano je 1,412,708 birača od ukupno 3,301,561 registrovanog birača.

Na biračkim mjestima za glasanje u odsustvu verifikovano je 1,299 birača od 5,476 registrovanih, odnosno 23,72 odsto.

Za biračka mjesta za lično glasanje naveden je odaziv od 0,00 odsto, odnosno 0 od 554 registrovana birača.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Izbori 2026

Rezultati izbora 2026

Komentari (0)

Više iz rubrike

Филиповић увјерљиво води, Изетбеговић губи од Бећировића

BiH

Filipović uvjerljivo vodi, Izetbegović gubi od Bećirovića

6 h

0
Предсједништво БиХ: Цвијановић сигурна, дебакл Вукановића

BiH

Predsjedništvo BiH: Cvijanović sigurna, debakl Vukanovića

7 h

8
Већ стигли први прелиминарни резултати данашњих избора

BiH

Već stigli prvi preliminarni rezultati današnjih izbora

7 h

0
Историјски ниска излазност, гласало 1.3 милиона грађана

BiH

Istorijski niska izlaznost, glasalo 1.3 miliona građana

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

51

SNSD Laktaši odnio uvjerljivu pobjedu za sve nivoe vlasti

23

31

Kakvi su rezultati Vlade Đajića u banjalučkoj Izbornoj jedinici

22

38

Izetbegović: Nažalost nisam uspio, ali bitno je da je SDA pobijedila

22

38

Samo jedan u TOP 5 nije iz SNSD-a: Ko od kandidata za NSRS ima najviše glasova

22

20

Jelena Trivić skupila 1.458 glasova, NF daleko ispod cenzusa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima