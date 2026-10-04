Predsjedništvo BiH: Cvijanović sigurna, debakl Vukanovića

Prema prvim informacijama rezultata opštih izbora za Predsjedništvo BiH, kandidat SNSD-a Željka Cvijanović ima uvjerljivu i nedostižnu prednost u odnosu na dva protivkandidata SDS-ovog Marinka Božovića i lidera Liste za pravdu i red Nebojšu Vukanovića.

Rezultati izbora za člana Predsjedništva BiH u 20:05

Preliminarni rezultati CIK-a kažu da Željka Cvijanović, kandidat SNSD-a ima 213.812 osvojenih glasova. Drugoplasirani je SDS-ov Marinko Božović sa 102.897, dok je na trećem mjestu Nebojša Vukanović sa 67.707.

Prema posljednjim informacijama koje objavljuje SNSD-a, kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ima osvojenih 142.000 glasova, dok drugoplasirani Marinko Božović ima 69.000. Treći je lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović sa 41.000 osvojenih glasova.

Rezultati izbora za člana Predsjedništva BiH u 19:32

Cvijanović ima 29.472 glasova, drugi je SDS-ov Marinko Božović sa 14.339, a posljednji je Nebojša Vukanović sa 6.089.

Napominjemo da je riječ o prvim projekcijama koje dolaze iz stranaka u 19:32.

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