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Predsjedništvo BiH: Cvijanović sigurna, debakl Vukanovića

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04.10.2026
19:35=>21:14

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Предсједништво БиХ: Цвијановић сигурна, дебакл Вукановића
Foto: ATV

Prema prvim informacijama rezultata opštih izbora za Predsjedništvo BiH, kandidat SNSD-a Željka Cvijanović ima uvjerljivu i nedostižnu prednost u odnosu na dva protivkandidata SDS-ovog Marinka Božovića i lidera Liste za pravdu i red Nebojšu Vukanovića.

Rezultati izbora za člana Predsjedništva BiH u 20:05

Preliminarni rezultati CIK-a kažu da Željka Cvijanović, kandidat SNSD-a ima 213.812 osvojenih glasova. Drugoplasirani je SDS-ov Marinko Božović sa 102.897, dok je na trećem mjestu Nebojša Vukanović sa 67.707.

Prema posljednjim informacijama koje objavljuje SNSD-a, kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ima osvojenih 142.000 glasova, dok drugoplasirani Marinko Božović ima 69.000. Treći je lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović sa 41.000 osvojenih glasova.

Rezultati izbora za člana Predsjedništva BiH u 19:32

Cvijanović ima 29.472 glasova, drugi je SDS-ov Marinko Božović sa 14.339, a posljednji je Nebojša Vukanović sa 6.089.

Napominjemo da je riječ o prvim projekcijama koje dolaze iz stranaka u 19:32.

Napominjemo da sve detalje možete nastaviti da pratite uz ATV. Naši reporteri nalaze se u izbornim štabovima najvažnijih stranaka i donose najnovije informacije o rezultatima opštih izbora u BiH.

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Rezultati izbora 2026

Željka Cvijanović

Nebojša Vukanović

Marinko Božović

Predsjedništvo BiH

Izbori 2026

Komentari (8)

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