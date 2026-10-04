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Muškarac (75) zvjerski tukao suprugu: Odveo je u šumu, tukao metalnom šipkom pa potegao nož

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04.10.2026 20:23

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnijelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni prijedlog protiv muškarca (75) iz Samoša zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici.

Prema navodima tužilaštva, on je od 30. avgusta do 1. septembra 2026. godine u Samošu, nad svojom suprugom (70), primjenjivao fizičko nasilje, pretio joj i ugrožavao njeno spokojstvo i tjelesni integritet. Kako se navodi, pri tome je koristio kuhinjski i lovački nož, kao i metalnu cijev.

Sumnja se da je suprugu više puta udarao, zaključavao u kući i prijetio joj, a potom je odveo u obližnju šumu. Tamo je, prema navodima tužilaštva, lovačkim nožem zamahivao iznad njene glave i zabadao nož u drvo pored nje, nakon čega ju je ponovo fizički napao metalnom cijevi. Žena je tom prilikom, kako se navodi, zadobila više lakih tjelesnih povreda.

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Tužilaštvo je predložilo da ga sud osudi na godinu i dva mjeseca zatvora, kao i da mu izrekne mjeru bezbjednosti zabrane približavanja i komunikacije sa suprugom.

Predloženo je i da mu se produži pritvor do završetka glavnog pretresa, zbog okolnosti koje, prema ocjeni tužilaštva, ukazuju na opasnost da bi mogao ometati postupak ili u kratkom vremenskom periodu dovršiti ili ponoviti krivično djelo.

(Telegraf.rs)

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nasilje u porodici

Pančevo

Srbija

Policija

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