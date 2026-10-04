Muškarac (75) zvjerski tukao suprugu: Odveo je u šumu, tukao metalnom šipkom pa potegao nož

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnijelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni prijedlog protiv muškarca (75) iz Samoša zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici.
Prema navodima tužilaštva, on je od 30. avgusta do 1. septembra 2026. godine u Samošu, nad svojom suprugom (70), primjenjivao fizičko nasilje, pretio joj i ugrožavao njeno spokojstvo i tjelesni integritet. Kako se navodi, pri tome je koristio kuhinjski i lovački nož, kao i metalnu cijev.
Sumnja se da je suprugu više puta udarao, zaključavao u kući i prijetio joj, a potom je odveo u obližnju šumu. Tamo je, prema navodima tužilaštva, lovačkim nožem zamahivao iznad njene glave i zabadao nož u drvo pored nje, nakon čega ju je ponovo fizički napao metalnom cijevi. Žena je tom prilikom, kako se navodi, zadobila više lakih tjelesnih povreda.
Gradovi i opštine
U ovoj školi zabranjeni su mobilni telefoni: Učenici negoduju, roditelji pozdravljaju odluku
Tužilaštvo je predložilo da ga sud osudi na godinu i dva mjeseca zatvora, kao i da mu izrekne mjeru bezbjednosti zabrane približavanja i komunikacije sa suprugom.
Predloženo je i da mu se produži pritvor do završetka glavnog pretresa, zbog okolnosti koje, prema ocjeni tužilaštva, ukazuju na opasnost da bi mogao ometati postupak ili u kratkom vremenskom periodu dovršiti ili ponoviti krivično djelo.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
9 h0
Srbija
9 h0
Srbija
10 h0
Srbija
12 h0
Najnovije
Najčitanije
23
51
23
31
22
38
22
38
22
20
Trenutno na programu