Sletio sa puta i zakucao se u drvo - poginuo na mjestu

Autor:ATV redakcija
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U Srbobranu, u Ulici Branislava Nušića, danas nešto poslije 13 časova, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba smrtno stradala.
Na lice mjesta izašli su policija, hitna pomoć i vatrogasci.
Automobil "fiat stilo" udario je u stablo pored puta.
Vozilo se kretalo iz pravca Vašarišta i nakon krivine, vozač je iz nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad vozilom, sletio sa puta i udario u drvo.
Vozač je bio sam u automobilu.
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