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Sletio sa puta i zakucao se u drvo - poginuo na mjestu

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04.10.2026 17:40

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Слетио са пута и закуцао се у дрво - погинуо на мјесту
Foto: Envato/travelarium

U Srbobranu, u Ulici Branislava Nušića, danas nešto poslije 13 časova, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba smrtno stradala.

Na lice mjesta izašli su policija, hitna pomoć i vatrogasci.

Automobil "fiat stilo" udario je u stablo pored puta.

Vozilo se kretalo iz pravca Vašarišta i nakon krivine, vozač je iz nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad vozilom, sletio sa puta i udario u drvo.

Vozač je bio sam u automobilu.

(Srbobran.net)

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

nesreća

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