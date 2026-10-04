Sletio sa puta i zakucao se u drvo - poginuo na mjestu

U Srbobranu, u Ulici Branislava Nušića, danas nešto poslije 13 časova, došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba smrtno stradala.

Na lice mjesta izašli su policija, hitna pomoć i vatrogasci.

Automobil "fiat stilo" udario je u stablo pored puta.

Vozilo se kretalo iz pravca Vašarišta i nakon krivine, vozač je iz nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad vozilom, sletio sa puta i udario u drvo.

Vozač je bio sam u automobilu.

(Srbobran.net)