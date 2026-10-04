Vozio 223 kilometra na čas na dijelu puta gdje je ograničenje 80

Saobraćajna policija isključila je iz saobraćaja 23-godišnjeg vozača koji je u Borči upravljao automobilom brzinom od 233 kilometra na čas, na dijelu puta gdje je ograničenje 80.

Vozač je isključen iz saobraćaja sinoć oko 21.51 čas, a upravljao je vozilom marke "BMW", saopštio je MUP.

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Ministar Dačić je apelovao na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na mlade, da dosljedno poštuju saobraćajne propise i brzinu kretanja prilagode uslovima puta.

"Trenutak nepažnje, nepromišljena odluka i neodgovorno ponašanje za volanom mogu imati tragične i nenadoknadive posljedice. Još jednom apelujem na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise, jer samo odgovornim ponašanjem svakog pojedinca može se doprinijeti smanjenju broja saobraćajnih nezgoda i sačuvati ljudski životi", poručio je Dačić.

(RTS)