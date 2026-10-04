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Čekićem mu smrskao lobanju zbog djevojke: Mladiću se bore za život

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04.10.2026 09:18

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Мушкара држи чекић.
Foto: Pexels/Abedalnaser Qouqa:

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Obrenovcu uhapsili su S. B. (26) i odredili mu zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je brutalno pretukao M. M. (29), inače bivšeg partnera svoje sadašnje djevojke M. Đ. (28).

Ona je sve vrijeme nijemo posmatrala krvavi obračun dvojice mladića, a potom povukla potez koji je zamalo doveo do fatalnog ishoda.

Sačekuša i krvavi pir

Prema pisanju Telegrafa.rs, sukobu je prethodila žestoka rasprava i fizički obračun rivala. Međutim, u trenutku kada je djelovalo da je tuča na vrhuncu, djevojka M. Đ. je izvadila čekić i pružila ga svom sadašnjem dečku S. B.

On je prihvatio oružje i krvnički udario M. M. direktno u glavu.

Borba za život u Urgentnom centru

Nesrećni mladić je od siline udarca pao na asfalt bez svijesti. Hitno je prevezen u Urgentni centar, gdje su mu konstatovane jezive povrede: fraktura lobanje i teško nagnječenje mozga. Ljekari se bore za njegov život i on je zadržan na odjeljenju intenzivne njege.

Policija je brzom akcijom privela S. B. i po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu odredila mu zadržavanje. Na teret mu se stavljaju krivična djela nasilničko ponašanje i nanošenje teških tjelesnih povreda.

Istraga je u toku, a tužilaštvo ispituje i stepen krivične odgovornosti djevojke M. Đ., koja je svojim postupkom direktno omogućila i podstakla ovaj brutalan napad.

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Tagovi :

čekić

Nasilje

Crna hronika

Tuča

Srbija

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