Logo

Tramp uvjeren da je Iran odustao od nuklearnog oružja

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.10.2026 10:02

Komentari:

0
амерички предсједник Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp je uvjeren da je Iran odustao od svih planova za sticanje nuklearnog oružja.

Tramp je rekao da je Iran poražen i izrazio uvjerenje da bi sukob sa Islamskom Republikom mogao da se završi dobro.

On je naveo da mora da donese odluku o Iranu, ali nije iznio detalje.

Iranske vlasti su više puta izjavile da ne žele da nabave nuklearno oružje.

SAD i Izrael su počeli rat sa Iranom 28. februara.

Избори-бирачко мјесто-скенери

Republika Srpska

Kvarovi skenera u Brčkom, birački odbori prelaze na stari sistem

Vašington i Teheran su u junu potpisali memorandum o razumijevanju kojim se predviđa trenutni prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i Liban.

Međutim, SAD su nastavile velike napade na Iran tokom noći 8. jula, optužujući Teheran da krši odredbe sporazuma u ​​vezi sa Ormuskim moreuzom.

Oko 25 odsto globalne trgovine naftom i oko 20 odsto trgovine tečnim prirodnim gasom prolazi kroz moreuz, podsjeća TASS.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Sjedinjene Američke Države

Iran

Iran vijesti

Iran najnovije vijesti

Komentari (0)

Pročitajte više

Бирачко мјесто, избори 2026.

Republika Srpska

U Bijeljini nije moguće glasanje na 11 biračkih mjesta

43 min

0
Бирачко мјесто, избори 2026.

Republika Srpska

Kvarovi skenera u Brčkom, birački odbori prelaze na stari sistem

54 min

1
Језива несрећа код Сокоца: Младић слетио с пута и погинуо

Hronika

Jeziva nesreća kod Sokoca: Mladić sletio s puta i poginuo

59 min

0
CIK BIH Centralna izborna komisija

BiH

CIK BiH: Manji broj biračkih mjesta još nije otvoren, poteškoće sa skenerima

1 h

1

Više iz rubrike

БМВ је њемачка мултинационална компанија која тренутно производи луксузне и спортске аутомобиле и мотоцикле, а такође је производила и авионске моторе до 1945. године.

Svijet

Krvavi pir: Zlatnim BMV-om uletio u ljude i izbjegao kauciju

2 h

0
Жена држи нож

Svijet

Horor: Žena na smrt izbola djevojčicu (7) na ulici

2 h

0
Бразил, застава

Svijet

Brazilci biraju novog predsjednika

2 h

0
Мира Марковић, кандидаткиња на предсједничким изборима у Француској

Svijet

Mira Marković - kandidatkinja na predsjedničkim izborima u Francuskoj

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

38

Izborni dan u Mostaru normalizovan: Otklonjen kvar na skeneru

10

36

Problemi sa skenerima: Kašnjenja u Prijedoru, Kozarskoj Dubici i Novom Gradu

10

30

Pogođen tanker u Ormuskom moreuzu

10

22

Branko Blanuša glasao u Banjaluci

10

14

Oktobarske temperature obaraju rekorde u Srpskoj: Evo šta nas očekuje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima