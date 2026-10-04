Tramp uvjeren da je Iran odustao od nuklearnog oružja

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp je uvjeren da je Iran odustao od svih planova za sticanje nuklearnog oružja.
Tramp je rekao da je Iran poražen i izrazio uvjerenje da bi sukob sa Islamskom Republikom mogao da se završi dobro.
On je naveo da mora da donese odluku o Iranu, ali nije iznio detalje.
Iranske vlasti su više puta izjavile da ne žele da nabave nuklearno oružje.
SAD i Izrael su počeli rat sa Iranom 28. februara.
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Vašington i Teheran su u junu potpisali memorandum o razumijevanju kojim se predviđa trenutni prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i Liban.
Međutim, SAD su nastavile velike napade na Iran tokom noći 8. jula, optužujući Teheran da krši odredbe sporazuma u vezi sa Ormuskim moreuzom.
Oko 25 odsto globalne trgovine naftom i oko 20 odsto trgovine tečnim prirodnim gasom prolazi kroz moreuz, podsjeća TASS.
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