Tramp uvjeren da je Iran odustao od nuklearnog oružja

Američki predsjednik Donald Tramp je uvjeren da je Iran odustao od svih planova za sticanje nuklearnog oružja.

Tramp je rekao da je Iran poražen i izrazio uvjerenje da bi sukob sa Islamskom Republikom mogao da se završi dobro.

On je naveo da mora da donese odluku o Iranu, ali nije iznio detalje.

Iranske vlasti su više puta izjavile da ne žele da nabave nuklearno oružje.

SAD i Izrael su počeli rat sa Iranom 28. februara.

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Vašington i Teheran su u junu potpisali memorandum o razumijevanju kojim se predviđa trenutni prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i Liban.

Međutim, SAD su nastavile velike napade na Iran tokom noći 8. jula, optužujući Teheran da krši odredbe sporazuma u ​​vezi sa Ormuskim moreuzom.

Oko 25 odsto globalne trgovine naftom i oko 20 odsto trgovine tečnim prirodnim gasom prolazi kroz moreuz, podsjeća TASS.