Brazilci biraju novog predsjednika

Brazilci danas izlaze na izbore na kojima će odlučivati o predsjedniku, Kongresu i guvernerima, a pravo glasa ima više od 158 miliona ljudi.

Glavna predsjednička trka je između aktuelnog šefa države Luiza Inasija Lulu da Silve i senatora Flavija Bolsonara, najstarijeg sina bivšeg predsjednika Žaira Bolsonara.

Serija anketa pokazala je juče da brazilski predsjednik Da Silva blago vodi u odnosu na senatora Bolsonara, i da je tijesna trka u vjerovatnom drugom krugu između ljevičarskog aktuelnog predsjednika i njegovog desničarskog izazivača.

Ukoliko niko danas ne osvoji više od polovine važećih glasova, drugi krug biće održan 25. oktobra.

Brazilci, takođe, danas biraju i guvernere, senatore, poslanike Predstavničkog doma i članove regionalnih parlamenata. Prema podacima Vrhovnog izbornog suda Brazila, na biračkim spiskovima nalazi se 158.765.543 građana.

Zbog toga rezultat izbora može značajno izmijeniti ne samo odnos političkih snaga u predsjedničkoj palati već i strukturu Kongresa, što će biti od posebnog značaja za sposobnost budućeg predsjednika da sprovodi ekonomske, institucionalne i bezbjednosne reforme.

Svijet Mira Marković - kandidatkinja na predsjedničkim izborima u Francuskoj

U Brazilu, zemlji sa više od 158 miliona birača, opšti izbori se održavaju svake četiri godine, a glasanje je obavezno za kategorije birača na koje se ta obaveza odnosi. Za neopravdani izostanak predviđene su sankcije.

Prema zvaničnom izbornom kalendaru, glasanje u prvom krugu odvija se od 8.00 do 17.00 časova po lokalnom vremenu.

Pored predsjednika, birači će odlučivati i o sastavu Kongresa, guvernerima, senatorima i poslanicima na pokrajinskom i distriktnom nivou.

Kako navodi "Dojče vele", predsjednički izbori u Brazilu odlučuju ne samo o unutrašnjoj politici najveće države Latinske Amerike, već i o odnosima sa SAD, Kinom, EU i BRIKS-om.

(SRNA)