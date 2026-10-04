Logo

Brazilci biraju novog predsjednika

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.10.2026 08:01

Komentari:

0
Бразил, застава
Foto: Geancarlo Peruzzolo / Pexels

Brazilci danas izlaze na izbore na kojima će odlučivati o predsjedniku, Kongresu i guvernerima, a pravo glasa ima više od 158 miliona ljudi.

Glavna predsjednička trka je između aktuelnog šefa države Luiza Inasija Lulu da Silve i senatora Flavija Bolsonara, najstarijeg sina bivšeg predsjednika Žaira Bolsonara.

Serija anketa pokazala je juče da brazilski predsjednik Da Silva blago vodi u odnosu na senatora Bolsonara, i da je tijesna trka u vjerovatnom drugom krugu između ljevičarskog aktuelnog predsjednika i njegovog desničarskog izazivača.

Ukoliko niko danas ne osvoji više od polovine važećih glasova, drugi krug biće održan 25. oktobra.

Brazilci, takođe, danas biraju i guvernere, senatore, poslanike Predstavničkog doma i članove regionalnih parlamenata. Prema podacima Vrhovnog izbornog suda Brazila, na biračkim spiskovima nalazi se 158.765.543 građana.

Zbog toga rezultat izbora može značajno izmijeniti ne samo odnos političkih snaga u predsjedničkoj palati već i strukturu Kongresa, što će biti od posebnog značaja za sposobnost budućeg predsjednika da sprovodi ekonomske, institucionalne i bezbjednosne reforme.

Мира Марковић

Svijet

Mira Marković - kandidatkinja na predsjedničkim izborima u Francuskoj

U Brazilu, zemlji sa više od 158 miliona birača, opšti izbori se održavaju svake četiri godine, a glasanje je obavezno za kategorije birača na koje se ta obaveza odnosi. Za neopravdani izostanak predviđene su sankcije.

Prema zvaničnom izbornom kalendaru, glasanje u prvom krugu odvija se od 8.00 do 17.00 časova po lokalnom vremenu.

Pored predsjednika, birači će odlučivati i o sastavu Kongresa, guvernerima, senatorima i poslanicima na pokrajinskom i distriktnom nivou.

Kako navodi "Dojče vele", predsjednički izbori u Brazilu odlučuju ne samo o unutrašnjoj politici najveće države Latinske Amerike, već i o odnosima sa SAD, Kinom, EU i BRIKS-om.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Brazil

Izbori u Brazilu

Komentari (0)

Više iz rubrike

Мира Марковић, кандидаткиња на предсједничким изборима у Француској

Svijet

Mira Marković - kandidatkinja na predsjedničkim izborima u Francuskoj

3 h

0
На овом снимку из видео-материјала који је уступила телевизија WBIR-TV, Криста Пајк плаче након што је 30. марта 1996. године у Ноксвилу, у Тенесију, осуђена на смрт.

Svijet

Šef zatvorskog sistema Tenesija podnosi ostavku nakon neuspješnog pogubljenja Kriste Pajk

13 h

0
Полицајци стоје на стражи током протеста против школа са недовољним ресурсима, у Паризу, петак, 2. октобра 2026.

Svijet

Učenici divljaju u Francuskoj: Žena ih pokušala zaustaviti, spalili joj lice

14 h

0
Црно-бијела фотографија модерне архитектуре жељезничке станице у вертикалној перспективи.

Svijet

Dvadeset ljudi ostalo satima u tornju zbog kvara lifta

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

38

Izborni dan u Mostaru normalizovan: Otklonjen kvar na skeneru

10

36

Problemi sa skenerima: Kašnjenja u Prijedoru, Kozarskoj Dubici i Novom Gradu

10

30

Pogođen tanker u Ormuskom moreuzu

10

22

Branko Blanuša glasao u Banjaluci

10

14

Oktobarske temperature obaraju rekorde u Srpskoj: Evo šta nas očekuje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima