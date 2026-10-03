Dvadeset ljudi ostalo satima u tornju zbog kvara lifta

Oko 20 ljudi ostalo je u berlinskom tornju Funkturm duže vremena nakon što se pokvario lift, saopštila je danas vatrogasna služba.

Oko 15 ljudi ostalo je u petak uveče zarobljeno u restoranu na tornju, dok su još četiri osobe bile na vidikovcu, na oko 126 metara iznad zemlje, naveli su vatrogasci, prenosi Dojče vele.

Vatrogasci su goste restorana sproveli niz stepenice, dok je jedna osoba sa smanjenom pokretljivošću evakuisana uz pomoć specijalne stolice za evakuaciju.

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Četvoro ljudi na vidikovcu nije moglo da koristi stepenice za slučaj opasnosti, koje imaju nekoliko stotina stepenika.

Vatrogasci su razmatrali više mogućnosti za njihovo spasavanje, uključujući upotrebu dizalice.

Proizvođač lifta je na kraju uspio da ga ponovo pokrene u režimu za vanredne situacije, čime je preostalim posjetiocima omogućeno da se spuste, ali sporije.

Intervencija vatrogasaca trajala je oko 90 minuta.

Nije poznato koliko dugo su posjetioci već bili zarobljeni prije nego što su oko 21.40 pozvali pomoć.

(telegraf)