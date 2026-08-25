Ušao sa djevojkom u lift, davio je do 6. sprata pa opljačkao: Uhapšen mladić (24)

Novosadska policija brzom i efikasnom akcijom rasvjetlila jezivo razbojništvo u Ulici Braće Popović, osumnjičeni M. K. pao nakon detaljnog pretresa stana, saznaje "Telegraf.rs".

Pripadnici Kriminalističke policije Policijske uprave u Novom Sadu uspješno su rasvijetlili jezivo razbojništvo koje je uznemirilo javnost, a koje je počinjeno 7. avgusta u Ulici Braće Popović.

Zahvaljujući predanom i kontinuiranom operativnom radu na terenu, novosadski inspektori identifikovali su i lišili slobode osumnjičenog M. K. (24) iz Novog Sada.

Drama na šestom spratu

Prava drama odigrala se oko 22.20 časova u liftu jedne stambene zgrade, kada je osumnjičeni s leđa napao dvadesetogodišnju studentkinju L. N. iz Šapca.

Kako bi osigurao dovoljno vremena za izvršenje krivičnog djela i onemogućio djevojku da pobjegne, napadač joj je jednu ruku grubo obavio oko vrata, dok je drugom pritisnuo dugme za šesti sprat.

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Nakon što su se vrata na posljednjem spratu otvorila, on je iz ruku preplašene i šokirane djevojke otrgao mobilni telefon, a potom se dao u bijeg niz stepenice u nepoznatom pravcu.

Pretres stana donio ključne dokaze

Ovaj slučaj, koji je izazvao veliku uznemirenost među stanarima i građanima Novog Sada, riješen je detaljnim operativnim radom.

Na osnovu naredbe Osnovnog suda, policija je izvršila pretres stana koji koristi osumnjičeni M. K. i tom prilikom pronašla garderobu koju je nosio u vrijeme napada, čime su obezbjeđeni neoborivi materijalni dokazi koji ga direktno povezuju sa zločinom.

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Brza i profesionalna reakcija novosadske policije još jednom je potvrdila da bezbjednost građana, a posebno žena i studenata, ostaje apsolutni prioritet. Ova uspješna akcija dolazi u svjetlu pojačanih aktivnosti i novih bezbjednosnih mjera koje sprovodi Policijska uprava pod vođstvom novog načelnika, koji insistira na nultoj toleranciji prema nasilju i brzom privođenju pravdi svih izvršilaca imovinskih i nasilnih delikata.

Osumnjičenom M. K. je određeno zadržavanje i on će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden na saslušanje nadležnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

(telegraf)