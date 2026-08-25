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Pijana ćerka pretukla nemoćne roditelje: Alkotest šokirao i policiju

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 10:46

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Пијана ћерка претукла немоћне родитеље: Алкотест шокирао и полицију
Foto: ATV

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su S.Ž. (47) zbog sumnje da je počinila jezivo nasilje u porodici i pretukla svoje stare i nemoćne roditelje - oca (81) i majku (73).

Porodični okršaj dogodio se u njihovoj kući u okolini Barajeva, gdje je nakon žestoke rasprave osumnjičena nasrnula na majku i oca i nanela im tjelesne povrede.

Nakon prijave, policijska patrola je ubrzo stigla na lice mjesta, a prizor koji su zatekli ostavio je sve u šoku. Osumnjičena je jedva stajala na nogama, a alkotestiranjem je utvrđeno da je u krvi imala čak oko 3 promila alkohola!

Nesrećni starac i njegova supruga sa povredama hitno su prevezeni u bolnicu. Nakon detaljnog pregleda i ukazane ljekarske pomoći, ljekari su ih otpustili na kućno liječenje.

S .Ž. je odmah lišena slobode i određeno joj je policijsko zadržavanje do 48 sati - kako zbog optužbi za nasilje u porodici, tako i radi obaveznog trežnjenja u službenim prostorijama.

Nakon isteka zadržavanja, osumnjičena žena će uz odgovarajuću krivičnu prijavu biti privedena nadležnom tužilaštvu na saslušanje.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

pijan

Nasilje

porodica

Alkohol

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