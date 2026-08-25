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Izgubljen još jedan život: Mladić (25) poginuo nakon udara "mercedesa" u drvo

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Autor:

ATV redakcija
25.08.2026 10:18

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Најновија, ударна вијест
Foto: ATV

Mladi D. Đ. izgubio je život na licu mjesta na putu između Donjeg Adrovca i Trnjana, a sumnja se da su nesreći kumovali alkohol i upotreba mobilnog telefona, rečeno je za "Telegraf.rs".

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 20.45 časova na putu između sela Donji Adrovac i Trnjana, na teritoriji opštine Aleksinac, život je izgubio dvadesetpetogodišnji D. Đ.

Do tragedije je došlo kada je D. Đ., upravljajući automobilom marke "mercedes E190", iz za sada neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad vozilom. Automobil je sletio sa kolovoza u desnu stranu i silovito udario u drvo pored puta. Od siline udara, mladić je zadobio fatalne povrede i preminuo na licu mjesta.

Policija je na mjestu nesreće obavila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ove tragedije, a naložena je i obdukcija tijela stradalog.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, sumnja se da je D. Đ. u trenutku udesa vozio pod dejstvom alkohola, kao i da je neposredno prije gubitka kontrole nad automobilom koristio mobilni telefon.

Podaci prikupljeni tokom istrage i nalaz obdukcije rasvetliće tačne uzroke koji su doveli do gubitka još jednog mladog života na putevima u Srbiji.

(Telegraf)

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udes

Saobraćajna nezgoda

Srbija

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