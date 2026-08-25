40 stepeni pa nevjerovatan preokret: Kraj avgusta i početak septembra kakav niste očekivali

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti toplo, sparno i promjenljivo oblačno, uz sunčane periode i povremenu kišu.

Tokom prijepodneva oblačnost sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom će se premještati od zapada ka sjeveru i istoku. Ponegdje su mogući i nešto jači pljuskovi sa grmljavinom, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

Sredinom dana padavine će prestati i biće sunčanije, a poslije podne će ponovo biti povremene kiše koja će se premještati od zapada ka istoku.

Društvo Konačno stiže kiša, ovo je mapa padavina

Sve ukupno količine padavina će biti male i neujednačene. Na jugu ostaje pretežno sunčano uz malu šansu za lokalne pljuskove samo ponegde.

Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni. Poslije podne na jugu umjeren do jak jugozapadni, a u ostalim predjelima sjeverni.

Maksimalna temperatura vazduha od 27 na zapadu do 35 na jugu i istoku, u višim predjelima od 23 stepena Celzijusova.

Vremenska prognoza za Srbiju

U Srbiji će danas biti sunčan i veoma topao dan, ali se zbog približavanja hladnog fronta nešto ugodnije očekuje na sjeverozapadu Srbije, dok se preko ostalih dijelova Srbije očekuje priliv vrele vazdušne mase sa sjevera Afrike.

Maksimalna temperatura biće od 30 na sjeverozapadu Srbije do 38 stepeni na jugoistoku.

Region Nevrijeme stiže na Balkan, izdata upozorenja

Prije podne biće sunčano.

Poslije podne i uveče širom zemlje očekuje se promjenljivo oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Ponegdje se očekuju i grmljavinske oluje sa gradom, uz olujni vjetar i obilne pljuskove.

Na pojedinim lokacijama očekuje se da padne i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Ipak, u većini predjela ne očekuju se snažne oluje i nepogode, već će one biti lokalnog i kratkotrajnog karaktera.

Nažalost, biće lokacija gdje se padavine i ne očekuju.

Dakle, u pitanju su ljetnje, pljuskovite padavine, a situacija se može mijenjati na veoma malom rastojanju.

Zajedno sa oblacima i padavinama, u sklopu hladnog fronta očekuje se i prodor svježije vazdušne mase iz oblasti Alpa i Panonske nizije.

U srijedu će biti suvo i znatno ugodnije, uz pojačan sjeverozapadni vjetar.

Od srijede do petka ponovo suvo.

Najvrelije će biti u petak i subotu. Maksimalna temperatura biće i do 40 stepeni.

U subotu poslije podne i uveče ponovo se očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom, ponegdje i nepogode. Hladni front donijeće i osjetniji pad temperature, pa će u nedjelju biti hladnije i za više od 10 stepeni.

Sam kraj avgusta ponovo će donijeti porast temperature vazduha.

Početak septembra donijeće i dalje veoma toplo vrijeme, uz temperature iznad 30 stepeni, na samom početku i iznad 35, da bi potom uslijedio postepeni pad, ali ostaje i dalje ljetnje vrijeme.

Iako su pred nama dani i sa padavinama, i dalje će se nastaviti sušni period, uz deficit padavina, jer je potrebna ne samo veća količina padavina, već i duži niz dana sa padavinama da bi se suša ublažila. Svakako, svaka kiša će biti i više nego dobrodošla, s obzirom na veoma lošu situaciju i sa šumskim požarima i vatrom na otvorenom.

Inače, zbog očekivanih pljuskova sa grmljavinom i mogućih nepogoda, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima. Kako se i dalje očekuju visoke temperature, treba biti oprezan, a zbog visokih vrijednosti UV zračenja, ne treba se izlagati suncu bez adekvatne zaštite.

Još jednom apelujemo da se ne pali vatra na otvorenom, zbog veoma velike opasnosti od šumskih požara i požara na otvorenom, i da se ne bacaju opušci van predviđenih mjesta za to, prenosi Telegraf.