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Vozač iz BiH istukao čovjeka: Nervoza u saobraćaju eskalirala

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09.10.2026 23:04

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: ATV

Nesvakidašnja scena odigrala se juče, 8. oktobra, u njemačkom Radebeulu, kada je došlo do fizičkog obračuna dva vozača, dok su ostali u nevjerici posmatrali šta se dešava.

Povod za verbalni sukob, koji je kasnije prerastao u fizički obračun, bio je 46-godišnji vozač volksvagena koji je juče, oko 15.50 časova svojim vozilom blokirao ford na raskrsnici.

Tokom žučne rasprave vozač volksvagena, inače iz Bosne i Hercegovine, izašao je iz automobila, prišao fordu i udario 49-godišnjeg vozača, državljanina Sjeverne Makedonije.

Nakon toga sve je preraslo u žestoki fizički obračun između dvojice muškaraca, u kojem su obojica zadobila lakše povrede.

Policija, koja je intervenisala na licu mjesta, pokrenula je istragu zbog nanošenja tjelesnih povreda protiv 49-godišnjeg državljanina Sjeverne Makedonije i 46-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine. Inače, protiv državljanina BiH se dodatno vodi istraga zbog prinude, odnosno protivpravnog ometanja i prisile, prenosi portal "Nezavisne".

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