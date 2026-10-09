Tinejdžer (19) automobilom namjerno 'pokosio' poznanika: Prije toga bacali saksije i kamenje

Prava drama dogodila se početkom ove nedjelje na Paliluli kada je A.M. (19) kako se sumnja, kolima namjerno pregazio čovjeka.

Prema informacijama, incident se dogodio kada je A.M. bio u kolima i vozio Palilulom kada je na trotoaru ugledao poznanika sa čijim je bratom navodno bio u sukobu.

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"Poznanik ga je ugledao, kako tvrdi mrko pogledao, a potom iznenada bacio saksiju na šoferku automobila od A.M.", kaže izvor “Blica” upoznat sa slučajem.

Međutim, tada počinje novi haos. Prema informacijama do kojih se došlo, A.M. je izašao iz kola i počeo da se svađa sa napadačem. Kako se sumnja, tada je napadač krenuo da skuplja kamenje koje je zapazio pored sebe i počeo da ga gađa.

"U tom trenutku A.M. ulazi u svoje vozilo i dodaje gas. Muškarac sa kojim se sukobio je krenuo da bježi, pokušao je da preskoči ogradu jer je vidio da mu A.M. ide u susret da ga pregazi. Međutim, ogradu nije uspio da preskoči, usljed čega je A.M. naletio vozilom na njega i udario ga prednjim dijelom vozila ", kaže izvor upoznat sa slučajem.

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Prema informacijama, obojica muškaraca potvrdili su na saslušanju ovu verziju događaja.