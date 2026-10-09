U Nesreći u Bočcu povrijeđena žena iz Trebinja: Novi detalji udesa

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Foto: Viber

Ženska osoba iz Trebinja lakše je povrijeđena u današnjem udesu kod Hidroelektrane Bočac, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Mrkonjić Grad.

Iz policije su naveli da je povrijeđena M. Č. iz Trebinja. Tri vozila učestvovala su u udesu koji se danas dogodio na magistralnom putu kod hidroelektrane Bočac. Saobraćajna nezgoda na magistralnom putu Karanovac - Crna Rijeka prijavljena je mrkonjićkoj policiji oko 17.00 časova. Saobraćaj je na ovoj dionici ponovo normalizovan nakon što je završen uviđaj.

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