Žena pješak zadobila teške povrede: Udario je automobil na ulici

Autor:ATV redakcija
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Žena pješak čiji su inicijali D. L. teško je povrijeđena danas u Istočnom Novom Sarajevu kada ju je udario automobil "škoda", rekla je portparol Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović.
Stokanovićeva je navela da je žena zadobila prelome ramena i da je prevezena u Bolnicu "Srbija", gdje su joj konstatovane teške povrede.
Hronika
Saobraćaj potpuno obustavljen: Oglasila se policija o teškoj nesreći kod Banjaluke
Saobraćajna nezgoda dogodila se u 16.45 časova u Spasovdanskoj ulici, a automobilom je upravljao H. M.
(Srna)
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