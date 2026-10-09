Žena pješak zadobila teške povrede: Udario je automobil na ulici

Žena pješak čiji su inicijali D. L. teško je povrijeđena danas u Istočnom Novom Sarajevu kada ju je udario automobil "škoda", rekla je portparol Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović.

Stokanovićeva je navela da je žena zadobila prelome ramena i da je prevezena u Bolnicu "Srbija", gdje su joj konstatovane teške povrede.

Hronika Saobraćaj potpuno obustavljen: Oglasila se policija o teškoj nesreći kod Banjaluke

Saobraćajna nezgoda dogodila se u 16.45 časova u Spasovdanskoj ulici, a automobilom je upravljao H. M.

(Srna)