Logo

Žena pješak zadobila teške povrede: Udario je automobil na ulici

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
09.10.2026 18:41

Komentari:

0
Саобраћајна несрећа у Источном Новом Сарајеву, жена пјешак задобила тешке повреде.
Foto: Srna

Žena pješak čiji su inicijali D. L. teško je povrijeđena danas u Istočnom Novom Sarajevu kada ju je udario automobil "škoda", rekla je portparol Policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović.

Stokanovićeva je navela da je žena zadobila prelome ramena i da je prevezena u Bolnicu "Srbija", gdje su joj konstatovane teške povrede.

Несрећа у Бочцу

Hronika

Saobraćaj potpuno obustavljen: Oglasila se policija o teškoj nesreći kod Banjaluke

Saobraćajna nezgoda dogodila se u 16.45 časova u Spasovdanskoj ulici, a automobilom je upravljao H. M.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Istočno Novo Sarajevo

Istočno Sarajevo

povrijeđena žena

PU Istočno Sarajevo

Komentari (0)

Pročitajte više

Запаљене свијеће горе

Scena

Dvije godine krili da je Nenad Jovanović umro: Danas se pojavila vijest o smrti pjevača

35 min

0
Школске клупе у учионици.

Region

Učenik priveden zbog sumnje da je prijetio masakrom u školi: Direktor tvrdi da je dojava lažna

49 min

0
Стан кључеви

Ekonomija

Gdje mogu da se nađu najjeftinije kuće? Cijene su od 30.000 do 50.000 evra

51 min

0
Пијавица у Италији

Svijet

Zastrašujući fenomen snimljen: Dvostruka neman se sručila, više povrijeđenih

1 h

0

Više iz rubrike

Несрећа у Бочцу

Hronika

Saobraćaj potpuno obustavljen: Oglasila se policija o teškoj nesreći kod Banjaluke

14 min

0
Несрећа у Бочцу

Hronika

Vozila smrskana: Obustavljen saobraćaj zbog teške nesreće kod Banjaluke

29 min

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Policajac krčio put lopovima: Ukradene bakarne žice milionske vrijednosti

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

06

U padu cijene nafte na svjetskom tržištu

18

58

Centralne vijesti, 09.10.2026.

18

52

Saobraćaj potpuno obustavljen: Oglasila se policija o teškoj nesreći kod Banjaluke

18

41

Žena pješak zadobila teške povrede: Udario je automobil na ulici

18

37

Vozila smrskana: Obustavljen saobraćaj zbog teške nesreće kod Banjaluke

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima