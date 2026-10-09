Logo

Učenik priveden zbog sumnje da je prijetio masakrom u školi: Direktor tvrdi da je dojava lažna

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
09.10.2026 18:17

Komentari:

0
Школске клупе у учионици.
Foto: Pixabay

U Rijeci je priveden učenik zbog sumnje da je putem društvene mreže prijetio masakrom u Srednjoj ekonomskoj školi, a direktor ove obrazovne ustanove navodi da je policija utvrdila da je dojava lažna i da nema nikakve prijetnje.

Iz policije su potvrdili da su oko 13 časova dobili prijavu od radnika škole, te su upućeni naoružani policajci, ali učenici nisu evakuisani i nastava se odvijala bez prekida.

Стан кључеви

Ekonomija

Gdje mogu da se nađu najjeftinije kuće? Cijene su od 30.000 do 50.000 evra

Policijski službenici su pronašli osumnjičeno lice na području Rijeke i priveli ga na kriminalističko istraživanje, kojim će se utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti ovog događaja, rečeno je iz Policijske uprave primorsko-goranske.

Hrvatski portal Indeks piše da se učenik, koji je uputio prijetnje, pojavio u školi.

Direktor škole Nataša Jokić Nastasić tvrdi da su joj u policijskoj stanici rekli da je dojava o prijetnjama masakrom, zbog koje je danas intervenisala policija, bila lažna.

"U policiji mi je izričito rečeno da se radilo o lažnoj dojavi te da nisu utvrđene nikakve prijetnje na društvenim mrežama", rekla je Nastasićeva, prenosi Srna.

болница доктор пацијент

Zdravlje

Jedno preminulo: 13 pacijenata u bolnicama u Srpskoj zbog opasne infekcije

Ona je naglasila da je škola postupila prema protokolu radi sigurnosti učenika.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hrvatska

Škola

prijetnja

masakr

Komentari (0)

Pročitajte više

Пијавица у Италији

Svijet

Zastrašujući fenomen snimljen: Dvostruka neman se sručila, više povrijeđenih

1 h

0
новац паре конвертибилне марке еври

Društvo

395 hiljada maraka za zapošljavanje

1 h

0
Снијег у Херцеговини

Srbija

Neprijatna prognoza za zimu: Ledenih dana će biti mnogo

1 h

0
Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.

Svijet

Haos na ulicama Brisela: Sukob demonstranata i policije

1 h

0

Više iz rubrike

Словенија предлаже референдум о забрани бурки на јавним мјестима

Region

Slovenija predlaže referendum o zabrani burki na javnim mjestima

2 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Dječak pištoljem prijetio da će izvršiti masakr u školi! Drama u Rijeci

4 h

0
Снимак бруталног пребијања пса узнемирио Хрватску! Комшије се попеле на терасу

Region

Snimak brutalnog prebijanja psa uznemirio Hrvatsku! Komšije se popele na terasu

6 h

1
Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или дијелове генетског материјала који се примјењују ради индуковања активног имунског одговора ради спречавања развоја болести.

Region

"Roditelji nemaju razloga za brigu" Stručnjaci iz Hrvatske o BCG vakcini

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

06

U padu cijene nafte na svjetskom tržištu

18

58

Centralne vijesti, 09.10.2026.

18

52

Saobraćaj potpuno obustavljen: Oglasila se policija o teškoj nesreći kod Banjaluke

18

41

Žena pješak zadobila teške povrede: Udario je automobil na ulici

18

37

Vozila smrskana: Obustavljen saobraćaj zbog teške nesreće kod Banjaluke

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima