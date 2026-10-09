Učenik priveden zbog sumnje da je prijetio masakrom u školi: Direktor tvrdi da je dojava lažna

U Rijeci je priveden učenik zbog sumnje da je putem društvene mreže prijetio masakrom u Srednjoj ekonomskoj školi, a direktor ove obrazovne ustanove navodi da je policija utvrdila da je dojava lažna i da nema nikakve prijetnje.

Iz policije su potvrdili da su oko 13 časova dobili prijavu od radnika škole, te su upućeni naoružani policajci, ali učenici nisu evakuisani i nastava se odvijala bez prekida.

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Policijski službenici su pronašli osumnjičeno lice na području Rijeke i priveli ga na kriminalističko istraživanje, kojim će se utvrditi sve relevantne činjenice i okolnosti ovog događaja, rečeno je iz Policijske uprave primorsko-goranske.

Hrvatski portal Indeks piše da se učenik, koji je uputio prijetnje, pojavio u školi.

Direktor škole Nataša Jokić Nastasić tvrdi da su joj u policijskoj stanici rekli da je dojava o prijetnjama masakrom, zbog koje je danas intervenisala policija, bila lažna.

"U policiji mi je izričito rečeno da se radilo o lažnoj dojavi te da nisu utvrđene nikakve prijetnje na društvenim mrežama", rekla je Nastasićeva, prenosi Srna.

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Ona je naglasila da je škola postupila prema protokolu radi sigurnosti učenika.