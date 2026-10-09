Haos na ulicama Brisela: Sukob demonstranata i policije

Manja grupa demonstranata sukobila se danas sa policijom u Briselu na protestima sindikata, čiji su članovi sa više stotina učenika marširali ulicama, štrajkujući zbog planiranih rezova u budžetu.

Policija je upotrijebila vodeni top i suzavac kako bi rastjerala demonstrante, a uhapšena je 21 osoba, navedeno je u policijskom saopštenju.

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Grupice demonstranata su bacale boce, kamenice i vatromet na pripadnike bezbjednosnih snaga, podmetale požare i nanosile štetu javnoj imovini.

Vatrogasne ekipe ugasile su nekoliko požara u gradu, uključujući autobuse, dok je policija ispaljivala suzavac.

Zbog štrajka je ometen javni i vazdušni saobraćaj, kao i rad škola i obdaništa, prenosi Srna.

Policija je saopštila da je veći dio marša protekao mirno i da je skupu prisustvovalo oko 30.000 ljudi.

Među demonstrantima bili su primjetni i transparenti sa sloganima "Izostajem sa nastave da bih odbranio nastavu" i "Obrazovanje je pravo, ne privilegija".

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Demonstracije u Belgiji dio su talasa protesta širom Evrope, tokom kojih su učenici u Francuskoj i Italiji izašli na ulice zbog slabog finansiranja obrazovanja, dok u Španiji više desetina hiljada ljudi protestuje zbog stambene krize.