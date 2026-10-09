Logo

Haos na ulicama Brisela: Sukob demonstranata i policije

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
09.10.2026 17:09

Komentari:

0
Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.
Foto: Pixabay/geralt

Manja grupa demonstranata sukobila se danas sa policijom u Briselu na protestima sindikata, čiji su članovi sa više stotina učenika marširali ulicama, štrajkujući zbog planiranih rezova u budžetu.

Policija je upotrijebila vodeni top i suzavac kako bi rastjerala demonstrante, a uhapšena je 21 osoba, navedeno je u policijskom saopštenju.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

Policajac krčio put lopovima: Ukradene bakarne žice milionske vrijednosti

Grupice demonstranata su bacale boce, kamenice i vatromet na pripadnike bezbjednosnih snaga, podmetale požare i nanosile štetu javnoj imovini.

Vatrogasne ekipe ugasile su nekoliko požara u gradu, uključujući autobuse, dok je policija ispaljivala suzavac.

Zbog štrajka je ometen javni i vazdušni saobraćaj, kao i rad škola i obdaništa, prenosi Srna.

Policija je saopštila da je veći dio marša protekao mirno i da je skupu prisustvovalo oko 30.000 ljudi.

Među demonstrantima bili su primjetni i transparenti sa sloganima "Izostajem sa nastave da bih odbranio nastavu" i "Obrazovanje je pravo, ne privilegija".

Приказе у Бугојну

Gradovi i opštine

Pojava prikaze u bh. gradu dobila epilog: Uhvaćen je

Demonstracije u Belgiji dio su talasa protesta širom Evrope, tokom kojih su učenici u Francuskoj i Italiji izašli na ulice zbog slabog finansiranja obrazovanja, dok u Španiji više desetina hiljada ljudi protestuje zbog stambene krize.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Brisel

Protesti

Štrajk

Sukob

Komentari (0)

Pročitajte više

Полицијско ауто

Srbija

Poznat identitet ubice iz sela Laštica

2 h

0
Приказе у Бугојну

Gradovi i opštine

Pojava prikaze u bh. gradu dobila epilog: Uhvaćen je

2 h

0
Зашто вожња у електричном аутомобилу изазива израженију мучнину?

Auto-moto

Zašto vožnja u električnom automobilu izaziva izraženiju mučninu?

2 h

0
Америчка застава вијори се на сјеверном травњаку Бијеле куће у понедјељак, 21. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Amerika uvela sankcije Sudu u Hagu

2 h

0

Više iz rubrike

Америчка застава вијори се на сјеверном травњаку Бијеле куће у понедјељак, 21. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Amerika uvela sankcije Sudu u Hagu

2 h

0
Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.

Svijet

Stravičan sudar autobusa i kamiona, najmanje 28 mrtvih

2 h

0
Нетфликс

Svijet

Netfliks planira otpuštanje pet odsto radnika

2 h

0
Њемачки канцелар Фридрих Мерц стиже на сједницу Владе у Канцеларији у Берлину, Њемачка, у сриједу, 30. септембра 2026. године.

Svijet

Merc zgrožen zbog proslave Putinovog rođendana

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

06

U padu cijene nafte na svjetskom tržištu

18

58

Centralne vijesti, 09.10.2026.

18

52

Saobraćaj potpuno obustavljen: Oglasila se policija o teškoj nesreći kod Banjaluke

18

41

Žena pješak zadobila teške povrede: Udario je automobil na ulici

18

37

Vozila smrskana: Obustavljen saobraćaj zbog teške nesreće kod Banjaluke

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima