Jedno preminulo: 13 pacijenata u bolnicama u Srpskoj zbog opasne infekcije

U bolnicama u Republici Srpskoj u 40. sedmici ove godine prijavljeno je 13 oboljelih od teške akutne respiratorne infekcije (SARI) koji su zahtijevali hospitalizaciju.

Domovi zdravlja u Srpskoj u ovoj sedmici prijavili su 4.204 slučaja akutnih respiratornih infekcija (ARI), dok je oboljenja sličnih gripi (ILI) registrovano 479.

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Najveća učestalost oboljenja sličnih gripi (ILI) su prijavile regije Foča i Trebinje, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo.

Najveći broj oboljelih od ARI i ILI infekcija je u uzrasnoj grupi 5-14 i 30-64, dok su u grupi SARI infekcija najviše obolijevali najmlađi.

U 40. nedjelji prijavljen je jedan smrtni ishod od posljedica teške akutne respiratorne infekcije (SARI) kod kojeg nije utvrđen uzročnik. Radi se o osobi starije životne dobi sa više teških komorbiditeta.

Prema podacima sa kojima raspolaže Evropski centar za kontrolu bolesti i Svjetska zdravstvena organizacija, aktivnost virusa influence je uglavnom u međusezonskim vrijednostima odnosno na niskom nivou.

Soj influence koji je trenutno najviše detektovan je A(H3), saopštili su iz IJZ.

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"SARS‑KoV‑2 nastavlja da cirkuliše u regionu i na primarnom i na bolničkom nivou zdravstvene zaštite. Starije starosne grupe i dalje čine najveći procenat oboljelih slučajeva. Soj koji trenutno najviše cirkuliše je ST.1, a stopa smrtnosti od KOVID-19 je niska. Aktivnost RSV virusa je veoma niska u cijeloj Evropi", poručuju iz IJZ, prenosi "Srpska info".