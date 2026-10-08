Kako 20 minuta šetnje dnevno utiče na srce i raspoloženje

Šetnja je nekim ljudima obavezan dio dana u kome uživaju, dok drugima to baš i nije aktivnost u kojoj uživaju. Ipak, kada se pogledaju naučne studije, shvatićemo da bi hodanje na dnevnom nivou trebalo da se podrazumijeva.

Ovaj pristupačan oblik fizičke aktivnosti može imati snažan uticaj na vaše mentalno i fizičko zdravlje, čak i kada prelazite znatno manje od one poznate granice od 10.000 koraka dnevno.

Scena Selin Dion pala na sceni

Kako svakodnevna šetnja od 20 minuta može uticati na vaše raspoloženje?

Da biste razumjeli zašto je šetnja dobra za raspoloženje, samo zamislite odlazak u šetnju "na suncu, u prirodi, u proljeće", kaže dr Pol Keli, istraživač sa Centra za istraživanje fizičke aktivnosti i zdravlja Univerziteta u Edinburgu.

- Kada to izgovorite, ljudi počinju da se smiješe - kaže on za Healht.

Postoje i naučni dokazi koji potkrepljuju tu emocionalnu reakciju. Brojne studije ukazuju na to da šetnja može poboljšati mentalno zdravlje, dok sjedeći način života može ugroziti isto. Na primjer, istraživanja su pokazala da šetnje mogu ublažiti simptome anksioznosti i depresije.

Prema pregledu istraživanja iz 2024. godine, zasnovanom na 33 ranije objavljene studije, ljudi koji naprave najmanje 5.000 koraka dnevno obično imaju manje izražene simptome depresije od onih koji šetaju manje. Vjerovatno bi bilo potrebno nešto više od 20 minuta da se napravi 5.000 koraka – za većinu ljudi koji se kreću prosječnom brzinom hoda to je otprilike dvostruko više vremena – ali i kraće šetnje su korisne za vašu psihu.

Stil Tri godine se nije češljala, najveći šok uslijedio kada je ušla u salon

Manja studija iz 2022. godine pokazala je da se raspoloženje ljudi poboljšalo, a nivo stresa smanjio nakon šetnje od 20 do 30 minuta u gradskom parku.

Šta je to što kretanje čini korisnim za um?

Prema Kelijevom istraživanju, postoji mnogo mogućih razloga za to. Jedan od njih je da fizička aktivnost, uključujući i hodanje, može podstaći lučenje endorfina koji poboljšavaju raspoloženje. Istraživanja ukazuju na to da održavanje aktivnosti može čak pomoći u očuvanju zapremine sive moždane mase, što je važan činilac kognitivnog zdravlja.

Kako svakodnevna dvadesetominutna šetnja može doprinijeti zdravlju srca?

Kada je riječ o zdravlju srca, "prednosti fizičke aktivnosti su brojne i višestruke", izjavio je dr Karl Lavi, kardiolog u ustanovi u Luizijani, piše Health. Njegovo istraživanje pokazuje da vježbanje može poboljšati krvni pritisak, varijabilnost srčanog ritma, funkciju endotela, osjetljivost na insulin i mnoge druge faktore povezane sa kardiovaskularnim zdravljem. I nije vam potreban maratonski trening da biste pokrenuli svoj organizam.

Studija iz 2011. godine pokazala je da je, u poređenju sa sjedilačkim načinom života, čak i samo 15 minuta aktivnosti dnevno dovoljno da donese značajne koristi za zdravlje i dugovječnost.

Društvo Sutra je Sveti Jovan Bogoslov: Jedan običaj se posebno odnosi na djevojke koje žele da se udaju

Vrijedi napomenuti i da ta jedna šetnja od 15 ili više minuta može biti bolja za srce nego kada se isti broj koraka napravi tokom više kraćih šetnji u toku dana, prema studiji iz 2025. godine. Istraživači su savjetovali da šetnja traje najmanje 10 do 15 minuta kako bi se maksimizovali efekti po kardiovaskularno zdravlje.

(Novosti Magazin)