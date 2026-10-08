Namirnice koje sadrže više vitamina C nego narandže

Vitamin C, takođe poznat kao askorbat ili askorbinska kiselina, najpoznatiji je po jačanju snažnog, zdravog imunog sistema. Ali uticaj ovog vitamina na opšte zdravlje daleko prevazilazi ovu korist, iako je i ona veoma važna.

"Iako obično povezujemo vitamin C sa jačanjem našeg imunog sistema, on čini mnogo više od toga", naglašava Džes Degor, registrovani dijetetičar za dijabetes.

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"To je moćan antioksidans, što znači da pomaže u zaštiti vaših ćelija od oštećenja izazvanih stresom, lošom ishranom, zagađenjem i drugim problemima koji dolaze sa životom u užurbanom, modernom svijetu."

Vitamin C je takođe ključni faktor u procesu sinteze kolagena. Vitamin C čak može podržati apsorpciju hranljivih materija i proizvodnju energije. Pomaže u apsorpciji gvožđa, tačnije, nehemskog gvožđa, koje se nalazi u biljnoj hrani. Nehemsko gvožđe se ne apsorbuje tako efikasno kao gvožđe koje dobijate iz životinjskih proizvoda, ali u kombinaciji sa izvorom vitamina C, vaše tijelo je u stanju da efikasnije apsorbuje gvožđe.

Što se tiče dnevnih potreba za vitaminom C, Nacionalni instituti za zdravlje preporučuju odraslim ženama starijim od 19 godina da konzumiraju najmanje 75 miligrama (mg) dnevno, a odraslim muškarcima 90 mg svakog dana. Da bi ispunili ove ciljeve, mnogi ljudi se okreću citrusnom voću – posebno pomorandžama. I nije ni čudo, jer jedna mala pomorandža obezbjeđuje oko 50 mg vitamina, što je 56 do 67 procenata dnevnih potreba.

Međutim, pomorandže (ili svi agrumi) nisu jedina hrana bogata vitaminom C koja vam može pomoći da zadovoljite dnevne potrebe za ovim vitaminom – mnoštvo drugog voća i povrća može vas dovesti do tog cilja.

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Crvena paprika

Sadržaj vitamina C: 118 mg po jednoj šolji isjeckane paprike

Crvene paprike treba cijeniti podjednako kao i citrusno voće kada je u pitanju sadržaj vitamina C, jer jedna šolja sadrži više nego dvostruko više vitamina C od male pomorandže. Međutim, zdravstvene koristi crvenih paprika se tu ne završavaju. Pored vitamina C, one su bogate i vitaminom A, koji podržava zdravlje vida i kože.

Brokoli

Sadržaj vitamina C: 102 mg po jednoj šolji

Brokoli nije samo savršen dodatak tjestenini ili supi, već je i pun hranljivih materija – uključujući vitamin C. Pored visokog sadržaja mikronutrijenata po šolji, brokoli takođe nudi značajne količine vlakana, vitamina K i folata, što podržava zgrušavanje krvi, kao i zdravlje srca, ćelija i DNK.

Kelj

Sadržaj vitamina C: 75 mg po jednoj šolji sirovog povrća

Iako možda nije vaše omiljeno povrće, prokelj je zaista prava superhrana. Prepun vlakana, folata, vitamina A i vitamina K, ovo povrće iz porodice krstašica podržava mnoge aspekte opšteg zdravlja, uključujući crijeva, ćelije, oči i imunitet. Pored toga, možete da ga jedete i sirovog i kuvanog.

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Špinat

Sadržaj vitamina C: 60 mg na 3/4 šolje kuvanog spanaća

Kao još jedno popularno lisnato zeleno povrće, spanać je svestran sastojak, koji se odlično uklapa u smutije, jela od jaja, supe, čorbe, tjestenine, salate, pržena jela i još mnogo toga.

Ali pored svog neutralnog, blagog ukusa, spanać ima toliko toga da ponudi u pogledu ishrane. Vitamin C koji jača imunitet, vitamin K koji podržava srce, kalcijum koji izgrađuje kosti, gvožđe koje učestvuje u stvaranju crvenih krvnih zrnaca i magnezijum koji podstiče opuštanje samo su neke od hranljivih materija o kojima se može pisati kada je u pitanju spanać, prenosi Real Simple.

(NovostiMagazin)