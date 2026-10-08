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Hakeri napali 53 kompanije u Japanu

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08.10.2026 14:00

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Haker
Foto: Pexel/Tima Miroshnichenko

Ukupno 53 kompanije u Japanu našle su se na meti međunarodne hakerske grupe "Ćilin", saopštila je japanska policija.

Napadnute su kompanije iz sektora proizvodnje, usluga, građevinarstva, kao i bolnice i škole, navodi se u saopštenju, ali nisu otkriveni nazivi firmi i institucija.

U ovoj vrsti napada, hakeri blokiraju pristup podacima i zahtijevaju plaćanje za njihovo otključavanje, prenijela je agencija Kjodo.

Grupa za kibernetički kriminal "Ćilin" počela je sa radom u oktobru 2022. godine i od tada je napala oko 4.000 kompanija širom svijeta.

Njene aktivnosti u Japanu potvrđene su od aprila 2023. godine, navodi se u policijskom saopštenju, prenosi Srna.

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Japan

Kompanija

hakerski napad

hakeri

Sajber prijetnja

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