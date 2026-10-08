London uveo nove sankcije Moskvi

Autor:ATV redakcija
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Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije uvelo je novi paket sankcija usmjerenih protiv ruskih finansijskih ustanova i takozvane flote u sjenci, saopšteno je iz Ministarstva.
Sankcije su uvedene za 26 subjekata, uključujući 12 kompanija za koje se navodi da su uključene u pružanje finansijskih usluga, kao i plovilima za koje Ministarstvo tvrdi da učestvuju u prevozu ruskih naftnih derivata.
Velika Britanija je 1. oktobra usvojila posljednji paket sa 31 sankcijom Rusiji, što predstavlja najkraći period dva uzastopna proširenja liste sankcija od početka sukoba u Ukrajini 2022. godine, prenosi Srna.
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