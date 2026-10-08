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Stiže promjena vremena: Kiša i grmljavina, temperatura u padu

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08.10.2026 14:13

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Стиже промјена времена: Киша и грмљавина, температура у паду
Foto: Printscreen, Envato/wirestock

U Republici Srpskoj sutra se očekuje oblačno i svježije vrijeme, uz povremenu kišu, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Prema prognozi, uticaj ciklona i prateće frontalne zone, koji jačaju u oblasti Italije i Jadrana, širiće se ka Balkanu.

Padavine će tokom prvog dijela dana biti jače na sjeveru i zapadu, dok će na jugu kiša biti povremena. Tokom popodneva i večeri na jugu se očekuje jačanje kiše, uz pljuskove i grmljavinu, dok će na sjeveru biti uglavnom suvo.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Minimalna temperatura vazduha biće od 10 do 16 stepeni, na jugu do 19, dok će se najviša dnevna temperatura kretati od 16 do 21 stepen, na jugu oko 23 stepena. U višim predjelima biće znatno svježije, sa temperaturom oko 12 stepeni.

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