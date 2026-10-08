Najezda smrdibuba: Zašto sada ulaze u kuće i kako ih se brzo riješiti

Sa dolaskom hladnijih dana počinje prava potraga za toplim i sigurnim mjestom za prezimljavanje, pa nije neobično da se smrdibube u velikim brojevima pojave na fasadama, prozorima i oko vrata, a zatim počnu ulaziti i u domove.

Posebno su aktivne tokom jeseni. Hladnije vrijeme ih podstiče da potraže sklonište od niskih temperatura, a kuće i druge zgrade za njih predstavljaju idealno mjesto za prezimljavanje. Često se zavlače u pukotine oko prozora i vrata, ispod roletni, u potkrovlja, iza lajsni i na druga teško dostupna mjesta.

Odakle dolaze?

Jedna od vrsta koja se sve češće pominje u Evropi i drugim dijelovima svijeta je smeđa mramorna stjenica (Halyomorpha halys), porijeklom iz Azije. Izvan svog prirodnog područja rasprostranjenja proširila se kao invazivna vrsta, najvjerovatnije i zahvaljujući transportu robe.

Međutim, nisu sve „smrdibube“ koje vidimo u našim domovima nužno ta vrsta. Na Balkanu su prisutne i domaće vrste stjenica, pa izgled i boja mogu varirati.

Da li su opasne?

Za ljude i kućne ljubimce uglavnom nisu opasne. Ne ujedaju i ne bodu, niti je poznato da prenose bolesti ili nanose fizičku štetu ljudima.

Problem je prije svega u tome što mogu biti veoma brojne i što, kada ih uznemirite ili zgnječite, ispuštaju karakterističan neprijatan miris, upravo zbog čega su i dobile naziv smrdibube.

Za poljoprivredu, međutim, neke vrste mogu predstavljati ozbiljniji problem jer se hrane biljkama, voćem i povrćem i mogu oštetiti usjeve.

Kako ih se najbrže riješiti?

1. Ne gnječite ih

Najvažnije pravilo – ako ne želite da vam cijela soba zamiriše, nemojte ih gnječiti rukom, papučom ili maramicom.

2. Usisajte ih

Usisivač je jedan od najjednostavnijih načina da ih uklonite. Nakon toga je dobro odmah isprazniti posudu ili kesu usisivača jer insekti mogu ostaviti neprijatan miris.

3. Posuda sa sapunicom može pomoći

Ako ih ima mnogo na prozoru ili drugom mjestu, mogu se sakupiti i ubaciti u posudu sa vodom i deterdžentom za suđe.

4. Zatvorite im put u kuću

Ovo je najvažniji korak za dugoročno rješenje. Provjerite prozore, mreže protiv insekata, vrata, roletne i sve otvore kroz koje prolaze kablovi i cijevi. Pukotine i otvore treba zaptiti. Preporučuje se i postavljanje gumenih zaptivača na donji dio vrata.

5. Ne prskajte cijelu kuću nasumično insekticidima.

Prskanje unutar doma često nije najbolje dugoročno rješenje, jer insekti koji su već ušli mogu nastaviti izlaziti iz skrivenih pukotina. Fizičko uklanjanje i sprečavanje ulaska obično su praktičniji pristupi.

Zašto ih ima tako mnogo?

Ako ste posljednjih dana primijetili desetine smrdibuba oko prozora, na fasadi ili u stanu, to ne mora značiti da su se „namnožile u kući“. Kod vrsta koje prezimljavaju u objektima, jesenji period je upravo vrijeme kada masovno traže zaklon od hladnoće. Zato ih najčešće vidimo u talasima – prvo na sunčanim zidovima, a zatim oko prozora i vrata.

Najjednostavnija formula je: ne gnječiti, usisati i zatvoriti pukotine i otvore.