Najavljen zbor studenata: Kolege iz Srbije da se jasno odrede o spornim porukama

Unija studenata Republike Srpske i Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu održali su danas hitnu zajedničku sjednicu u prostorijama Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Povod za sazivanje sjednice su transparenti koji su se pojavili na studentskim domovima širom Republike Srpske, kao i izjave i parole koje su tokom prethodnih mjesec dana iznošene u javnosti u okviru studentskih okupljanja i aktivnosti u Srbiji, a koje su izazvale ogorčenost i reakcije među studentima u Republici Srpskoj.

- Nakon rasprave donijeli smo zaključke i utvrdili zajedničke stavove i pravce djelovanja - rekao je predsjednik Unije studenata Nikola Lapčević nakon sjednice.

Naveo je da je prvi zaključak sazivanje zbora studenata koji će biti održan 15. oktobra u 19 časova u Dvorani "Srbija" u Istočnom Novom Sarajevu.

- Zbor studenata sazivamo kako bi smo omogućili da studenti iznesu svoje stavove, postave pitanja i učestvuju u utvrđivanju naših daljih aktivnosti - kaže Lapčević.

Kaže da studenti iz Srpske smatraju da pitanja koja su izazvala ogorčenost među studentima zaslužuju jasne odgovore, kao i odgovoran i javni razgovor.

- Na početku smo podržavali naše kolege u Srbiji, vjerujući u studentsku solidarnost i međusobno poštovanje. Upravo zbog tog povjerenja sporne poruke smo doživjeli kao iznevjerenu podršku od onih koji su ih iznijeli, podržali ili ih nisu demantovali - naveo je Lapčević.

Naveo je da se osjećaju izdano.

- Istovremeno očekujemo da se naše kolege studenti u Srbiji jasno odrede prema tim porukama. Kao odgovor na te parole, usvojili smo sljedeće stavove - Republika Srpska nije genocidna tvorevina. Odbacujemo takvo označavanje Srpske, odbacujemo da su naši generali zločinci, naša vjera je pravoslavna i predstavlja osnovu našeg identiteta - rekao je Lapčević.

Podsjetio je da studentske organizacije imaju obavezu da njeguju povezanost.

- Od kolega studenata iz Srbije očekujemo jasno izjašnjene i spremnost za razgovor o pitanjima koja su narušila naše povjerenje - zaključio je Lapčević.

(RTRS)