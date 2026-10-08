Dodik poručio Marfiju: Ne voliš ni sopstveni narod, nosi se dođavola

Ne javljam se povodom njega, nego zbog njih. Majkl Marfi, bivši ambasador SAD u BiH, javno je napisao da je EU trebalo da mi "zabije glogov kolac u srce" kada je za to imala priliku. To nije metafora, kaže predsjednik Milorad Dodik na Iksu.

Dodik ističe da to nije stilsko sredstvo nego poziv na fizičko uklanjanje jednog političara.

"A glogov kolac nije nikakva apstrakcija - to je ono čime se ubija čovjek i onda ga ostavljate da ga narod gleda. Marfi je to napisao javno, na mreži kojoj ima pristup cijeli svijet", istakao je Dodik.

Istakao jeda to nije "kasna analiza" već poziv sve slabijoj EU da nastavi politiku čiji su kreatori on i Kristijan Šmit.

"Jedan je nametao Izborni zakon petnaest puta, drugi sada javno računa koliko je propušteno da se neko ubije na vrijeme. Dvije godine su kukali. Dvije godine su izmišljali, podmetali, sudili, prijetili. I evo ih - i dalje kukaju. Korumpirane, na sve spremne elite kojima pripada i Majkl Marfi. I tu Marfi pokazuje nešto više od mržnje prema srpskom narodu. On pokazuje mržnju prema sopstvenom, američkom narodu", ističe Dodik.

Dodaje da Marfi potcjenjuje izbornu volju Amerikanaca.

"Potcjenjuje njihovu dobru namjeru. Potcjenjuje činjenicu da napuštanje politike pritisaka i sankcija u BiH nije na svoju ruku smislio pojedinac - nego je američki narod izabrao tu politiku i demokratski izabrao da napusti onu kojoj pripada ovaj naručilac ubistva Majkl Marfi", rekao je Dodik.

Istakao je da Donald Tramp nije pokrenuo nešto novo već je vratio zdrav razum.

"Odustao je od koncepta izgradnje nacija i miješanja u pitanja drugih država. A Marfi je apologeta tog koncepta", navodi Dodik.

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Ističe da je ovo najbolji dokaz koliko čovjek nije pri sebi.

"Nazvati mene 'hrišćanskim nacionalistom' - kao da je to uvreda. Hrišćanin sam. Pravoslavac sam. Srbin sam. I svoj sam, na svome. Iz te tvrdnje vidi se sav bijes zbog onoga u čemu nije uspio: da poništi hrišćanski i pravoslavni identitet srpskog naroda. Da mu ga oduzme. Zato su me i htjeli ukloniti. Ne zato što sam jedan čovjek na čelu naroda - nego zato što sam jedan od milion Srba koji nisu i neće dozvoliti da budu bilo šta osim Srbi, pravoslavni hrišćani. A projekat izmišljene "bosanske nacije" imao je tačno taj cilj. I ovaj plaćenik je to priznao. Sam. Javno", navodi Dodik.

Istakao je "da ovo ne ostane samo odgovor na lupetanja jednog nekada važnog plaćenika antisrpskih interesa".

"Prethodnih godina srpski narod u Republici Srpskoj učinio je sebe dostojnim kosovskih junaka, junaka Cera i Kajmakčalana. Nema pritiska za koji smo spremni da se odreknemo sebe. Nema žrtve koju nećemo podnijeti zarad konačne pobjede. Ne možete nas poraziti. I možete nikad lakše živjeti pored nas. Mi vaše nećemo - ali svoje ne damo. Nek se nosi Marfi i svi marfijevci u dođavola" istakao je Dodik.