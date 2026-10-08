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Vic dana: Kad ostaneš zaključan u kafani

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08.10.2026 16:05

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Кафић
Foto: pexels/Wendy Wei

Vlasnik kafane je zaključao kafanu u dva ujutru i otišao kući da spava.

Bio je u krevetu samo nekoliko minuta kada je zazvonio telefon.

"U koliko sati otvarate ujutru?", čuo je očigledno pijanog čovjeka kako pita.

Vlasnik je bio toliko bijesan da je spustio slušalicu i vratio se u krevet.

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Nekoliko minuta kasnije usledio je još jedan poziv i čuo je isti glas kako postavlja isto pitanje.

"Slušajte, viknuo je vlasnik, nema smisla da me pitate u koliko sati otvaram jer ne bih pustio osobu u vašem stanju unutra", rekao je vlasnik.

"Ne želim da uđem, ubacio se pozivalac, želim da izađem".

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Vic dana

Vicevi

kafana

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