Vic dana: Kad ostaneš zaključan u kafani

Autor:ATV redakcija
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Vlasnik kafane je zaključao kafanu u dva ujutru i otišao kući da spava.
Bio je u krevetu samo nekoliko minuta kada je zazvonio telefon.
"U koliko sati otvarate ujutru?", čuo je očigledno pijanog čovjeka kako pita.
Vlasnik je bio toliko bijesan da je spustio slušalicu i vratio se u krevet.
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Nekoliko minuta kasnije usledio je još jedan poziv i čuo je isti glas kako postavlja isto pitanje.
"Slušajte, viknuo je vlasnik, nema smisla da me pitate u koliko sati otvaram jer ne bih pustio osobu u vašem stanju unutra", rekao je vlasnik.
"Ne želim da uđem, ubacio se pozivalac, želim da izađem".
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