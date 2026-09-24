Vic dana: Ponoć u kafani

Autor:ATV redakcija
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Čovjek sjedi u kafani već nekoliko sati. Ispred njega jedna čaša, a on je samo gleda.
Konobar prolazi deseti put i konačno pita:
– Hoćete li vi to popiti?
– Hoću, samo čekam pravi trenutak.
– Kakav pravi trenutak?
– Doktor mi je rekao da smijem jednu čašu dnevno.
– Pa?
– Čekam ponoć da popijem dvije.
Scena
Oženio se Damijano David, pjevač grupe "Maneskin"
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