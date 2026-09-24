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Vic dana: Ponoć u kafani

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24.09.2026 22:40

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Ресторан је угоститељски објекат у коме се припрема и послужује храна и пиће по избору гостију.
Foto: pexels/Eric Nixon

Čovjek sjedi u kafani već nekoliko sati. Ispred njega jedna čaša, a on je samo gleda.

Konobar prolazi deseti put i konačno pita:

– Hoćete li vi to popiti?

– Hoću, samo čekam pravi trenutak.

– Kakav pravi trenutak?

– Doktor mi je rekao da smijem jednu čašu dnevno.

– Pa?

– Čekam ponoć da popijem dvije.

Дамиано Давид

Scena

Oženio se Damijano David, pjevač grupe "Maneskin"

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Vic dana

Vicevi

kafana

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