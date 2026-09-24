Vic dana: Ponoć u kafani

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Foto: pexels/Eric Nixon

Čovjek sjedi u kafani već nekoliko sati. Ispred njega jedna čaša, a on je samo gleda.

Konobar prolazi deseti put i konačno pita: – Hoćete li vi to popiti? – Hoću, samo čekam pravi trenutak. – Kakav pravi trenutak? – Doktor mi je rekao da smijem jednu čašu dnevno. – Pa? – Čekam ponoć da popijem dvije. Scena Oženio se Damijano David, pjevač grupe "Maneskin"

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