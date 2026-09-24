Horor na groblju: Iskopali mrtvog druga da ga opljačkaju

Oni su u prostoru grobnice svog pokojnog poznanika upali sa namjerom da iz kovčega ukradu nakit i novac, ali su nakon jezivog čina ostali praznih šaka.

Morbidni incident dogodio se uoči Nove godine, kada su optuženi provalili u grobno mjesto svog imućnog poznanika koji je preminuo još 2018. godine.

Jeziv plan: Raskopali grob i izvukli leš

Kako se navodi u optužnici, dvojac je unaprijed detaljno isplanirao ovaj morbidni zločin. U večernjim satima otišli su na groblje, a da bi provalili u grobnicu, prvo su polomili metalnu ogradu stepeništa. Zajedno sa komadom betona, koristili su je kao alat da razbiju i oštete tešku pokrovnu ploču.

Nakon što su uspjeli da otvore grob, jedan od njih se spustio u grobnu raku, otvorio kovčeg, a potom su zajedno izvukli tijelo pokojnika.

Bezobzirno su pretražili unutrašnjost kovčega i odjeću umrlog, očekujući da će pronaći bogatstvo. Međutim, unutra nije bilo nikakvih vrijednosti.

Napravljena ogromna materijalna šteta

Iako nisu uspjeli ništa da ukradu iz groba, tokom skrnavljenja su napravili ogromnu materijalna štetu. Opštini koja održava groblje pričinjena je šteta od okolo 150 evra, dok su nasljednici preminulog pretrpjeli štetu od čak 11.300 evra zbog uništene grobnice.

Tokom istrage utvrđeno je da ovo nije bio njihov jedini zločin. Isti muškarci su iz jednog objekta u svom mjestu stanovanja, koji je bio u fazi renoviranja, ukrali i električne alate.

Okružno tužilaštvo za oba krivična djela zatražilo je stroge kazne zatvora, zabranu obavljanja javnih funkcija, potpunu nadoknadu pričinjene štete, kao i oduzimanje imovine, prenosi Telegraf.rs.