Pogledajte jeziv snimak: U ovoj luksuznoj vili su mučili ljude

Španska policija identifikovala je i uhapsila sedmoricu državljana Srbije u luksuznoj vili u Esteponi, gdje su napravili improvizovanu sobu za mučenje!

Riječ je o pripadnicima organizovane kriminalne grupe sa razvijenom mrežom na području Kosta del Sol, Kampa de Gibraltar i Levanta, a većina njih odranije ima bogate policijske dosijee.

Španski mediji navode da su uhapšeni: Filip J. (2001), Zoran N. (1991), Ivan M. (2002, Sekulić M. (1999), Leo J. (1997), Aleksa K. (2002) i Marko N. (1995).

Jeziva otmica otkrivena je nakon što je djevojka jednog od zarobljenih muškaraca prijavila policiji da je njen partner otišao na sastanak zbog nelegalnog posla i upozorio je da alarmira policiju ako mu se ne javi u roku od 20 minuta. Pošto se nije javljao 40 minuta, ona je alarmirala špansku policiju u strahu za njegov život.

Prema navodima tamošnjih mediji koji se pozivaju na policijske izvore, hapšenje srpskih državljana proteklo je uz pravu dramu:

Marko N. (31) uhvaćen je nakon pokušaja bjekstva, nakon što je policajac ispalio hitac upozorenja.

Filip J. (25) uhapšen je neposredno nakon toga.

Zoran N. (35) uhvaćen je dok je preskakao zid.

Leon J. (29) pronađen je sakriven u žbunju susjedne kuće.

„Policajci su odmah otišli do vile čiju je adresu dala, ali pošto se niko nije odazivao, preskočili su ogradu. Iznenada je iz kuće izletio muškarac koji je bio go i potpuno krvav. Neprestano je vikao 'hoće da nas ubiju', 'pokušavaju da nas ubiju'“, prenose španski mediji.

Soba za mučenje kao iz filma „Petparačke priče“

Policajci su pozvali pojačanje i kada su upali u kuću u punoj opremi, zatekli su jeziv prizor koji ih je, kako navode, podsjetio na film „Petparačke priče“.

Unutra je bila prostorija za mučenje, sa zidovima i podom obloženim plastičnim folijama. Na sredini je stajala stolica, a unutra su zatekli još jednog muškarca, vezanog, sav u krvi i mučenog.

U kući su pronađeni: stolica, čekić, kliješta, vezice i ostaci ljepljive trake, više komada vatrenog oružja, dva automatska puščana detalja (AK-47), pištolj i pištolj sa prigušivačem i velika količina municije

Prema nezvaničnim informacijama, žrtve koje su Srbi oteli bili su državljani Maroka i Španije. Sumnja se da je motiv ove brutalne otmice i mučenja sukob u vezi sa švercom droge, odnosno da je tokom zajedničkog posla došlo do krađe ili zaplijene pošiljke, prenosi Espreso.