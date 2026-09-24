Minić: Odgovorno obavljati funkciju predsjednika Republike

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić rekao je večeras da želi da doprinese stabilnost i da nastavi odgovorno da obavlja funkciju predsjednika Republike, kao što je to radio Milorad Dodik, koji je otišao i u Sud BiH da bi zaštitio druge.

Na tribini SNSD-a u prepunoj dvorani na Trgu Republike Srbije u Istočnom Novom Sarajevu, Minić je podsjetio okupljene da ne zaborave da je pola onih koji su sada na kandidatskim listama podržali ono što su političko Sarajevo i Kristijan Šmit radili Dodiku i drugim zvaničnicima SNSD-a koji su bili pod sankcijama.

To treba imati u vidu prilikom glasanja na izborima, rekao je Minić.

Ponovio je da je njegov protivkandidat iz SDS-a Branko Blanuša odbio poziv za sinoćnji tv duel na RTRS-u, ističući da je time pobjegao od stanovnika Srpske, a ne od njega.

"Zamislite da neko ko hoće da bude predsjednik ne smije da bude u tv emisiji, kako bi onda sutra otišao na razgovor sa nekim ambasadorom, nekim drugim državnikom? Kako bi stao za bilo šta za Republiku Srpsku", upitao je Minić.

Minić je naveo da vlast predvođena SNSD-om vodi računa o stabilnosti, bezbjednosti, borcima i svima drugima, te da je zato na izborima potrebno glasati za SNSD.

(Srna)