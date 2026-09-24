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Oženio se Damijano David, pjevač grupe "Maneskin"

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24.09.2026 22:34

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Оженио се Дамијано Давид, пјевач групе "Манескин"
Foto: dovec_ily/Instagram

Val d’Orča, jedan od najpoznatijih i najljepših pred‌jela Toskane, poslužio je kao kulisa za vjenčanje popularnog muzičara Damijana Davida, pjevača grupe "Maneskin" i američke glumice Dav Kameron.

Prema dostupnim informacijama, građanska ceremonija održana je oko 18 časova u krugu najbližih članova porodice i prijatelj

Među zvanicama se očekivao i niz poznatih imena iz svijeta muzike i filma. Posebnu pažnju privukla je mogućnost da se na vjenčanju okupe i preostala tri člana Maneskina – Viktorija De Anđelis, Tomas Rađi i Itan Torkio. Njihovo zajedničko pojavljivanje podstaklo je nagađanja da bi bend mogao prirediti i spontani muzički nastup za zvanice, prije nego što se članovi ponovo posvete profesionalnim projektima koji se očekuju tokom 2027. godine.

Uprkos velikom interesovanju javnosti koje ih prati od početka njihove veze, Damijano i Dav odlučili su ovaj važan trenutak zadržati u što privatnijem krugu.

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Umjesto velikog javnog spektakla, željeli su atmosferu intimnog porodičnog slavlja, daleko od medijske pažnje, prenose Nezavisne novine.

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Tagovi :

Damijano David

Pjevač

Svadba

vjenčanje

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