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Radnik iz BiH teško povrijeđen: Kamion se zaglavio u tunelu

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24.09.2026 22:57

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Комби аустријске полиције.
Foto: Pexels

Radnik iz BiH teže je povrijeđen nakon što mu se kabina kamiona zaglavila u tunelu u izgradnji, u austrijskom Flisu.

Nezgoda se dogodila sinoć, 23. septembra, oko 19.10 časova. Mediji prenose da je ostao podignut tovarni dio kamiona, koji je udario u svod tunela. Nakon što se ovaj dio kamiona zaglavio, kamion, odnosno vozačka kabina, su se iznenada podigli. Kabina, u kojoj je bio radnik iz Bosne i Hercegovine, udarila je u svod tunela.

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Mediji prenose da je riječ o 29-godišnjem vozaču kamiona, državljaninu BiH, koji je tom prilikom zadobio je teže povrede. Nakon ovog incidenta, mladić je prevezen vozilom hitne pomoći u bolnicu u Zamsu.

Materijalna šteta na kamionu

Na kamionu je nastala znatna materijalna šteta. Tovarni dio kamiona je potpuno otkinut od šasije vozila.

Dalju istragu o incidentu nastaviće pripadnici policijskih snaga u Tirolu, prenose Nezavisne novine.

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Tagovi :

Državljanin BiH

Kamion

Tunel

Povrijeđen radnik

Saobraćajna nezgoda

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