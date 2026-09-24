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Netanjahu donio pejdžer u UN i šokirao svijet, ali i dobio gromoglasan aplauz

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24.09.2026 21:45

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Бењамин Нетанјаху показује пејџер у УН
Foto: Screenshot / X

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu šokirao je svijet toko Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kada je za govornicu donio pejdžer.

On je time htio da podsjeti na koordinisani napad kada su eksplodirale hiljade pejdžera u vlasništvu pripadnika Hezbolaha.

"Sjećate li se pejdžera? Pa, mogu vam reći ovo: Hezbolah ih se svakako sjeća", rekao je Benjamin Netanjahu.

Ova njegova rečenica u sali Generalne skupštine UN izazvala je gromoglasan aplauz i ovacije prisutnih.

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Tagovi :

Benjamin Netanjahu

Pejdžer

Ujedinjene nacije

Hezbolah

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