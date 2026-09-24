Sumnja na krađu 150 tona nafte iz kasarne, obaviješteno Tužilaštvo BiH

O nestanku goriva u skladištu "Stojkovići" u mjestu Novi Travnik obaviješteno je Tužilaštvo BiH, potvrđeno je za ATV, od relevantnih izvora u Ministarstvu odbrane.

"Iz skladišta "Stojkovići" Novi Travnik nestalo je gorivo. Obavješteno je Tužilaštvo BiH", naveo je izvor ATV.

Podsjećamo, kako je ATV prvi pisao, saznajući iz drugih izvora, moglo bi se raditi i o količini do 150 tona.

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Pitali smo ministra odbrane u Savjetu Minista Zukana Heleza. Pitanje je vidio, ali odgovor, za sada, nismo dobili.