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Cvijanović: Ponašanje Lagumdžije iznad svih ustavnih okvira

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24.09.2026 18:22

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Жељка Цвијановић
Foto: RTRS

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je Srni da najavljeni čin ambasadora BiH u UN Zlatka Lagumdžije da "delegacija BiH neće prisustvovati zasjedanju Generalne skupštine UN tokom današnjeg obraćanja izraelskog premijera Benjamina Netanjahua" ne odražava stav BiH, već predstavlja njegovu samovolju.

"Ovakvo Lagumdžijino ponašanje ne čudi, s obzirom da Stalna misija BiH pri UN, pod njegovim vođstvom, u kontinuitetu djeluje jednostrano, u skladu sa bošnjačkom politikom, a izvan svih ustavnih i zakonskih okvira", naglasila je Cvijanović.

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Tagovi :

Željka Cvijanović

Zlatko Lagumdžija

Generalna skupština UN

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