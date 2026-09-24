Mladom srpskom košarkašu pozlilo u školi, preminuo u bolnici

Mladi košarkaš Viktor Kecman (16), učenik Prve beogradske gimnazije, iznenada je preminuo nakon što mu je pozlilo u školi, a uprkos brzoj reakciji Hitne pomoći i lekara Instituta za majku i dijete, nije mu bilo spasa.

Viktor Kecman, mladi košarkaš, koji je juče preminuo, bio je učenik drugog razreda Prve beogradske gimnazije.

Kako saznaje "Blic", dječak je iznenada preminuo nakon što mu se u školi slošilo, srušio se i ostao bez svijesti. Uprkos brzoj intervenciji Hitne pomoći i prevozu na Institut za majku i dijete "Dr Vukan Čupić", dječaku nije bilo spasa.

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Hitna pomoć dobila je poziv da se učenik srušio i da je bez svijesti. Do dolaska pedijatrijske ekipe, sve vrijeme su davani savjeti za reanimaciju.

Iz škole ga je ekipa Hitna pomoći prevezla na Institut za majku i dijete "Dr Vukan Čupić" gdje je konstatovana smrt.

Kako je potvrđeno "Blicu", Viktor je bio učenik Prve beogradske gimnazije, a iznenadna smrt ostavila je u šoku zaposlene, njegove vršnjake i porodice.

Oglasio se košarkaški klub za koji je igrao

Tačni uzroci ove velike tragedije za sada nisu poznati javnosti, a tužnu informaciju potvrdio je klub "Beovuk", u kom je Viktor bio košarkaš.

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Beogradski klub se povodom ovog nesrećnog događaja obratio javnosti putem svojih zvaničnih kanala na društvenim mrežama, gdje je sa velikim bolom podijelio emotivno saopštenje koje prenosimo u cjelosti:

"Košarkaški klub Beovuk sa neizmjernom tugom obavještava članove, prijatelje i sve ljude našeg kluba da je danas prerano prestalo da kuca srce našeg Viktora Kecmana. Viktor je bio mnogo više od člana našeg kluba, bio je naše dijete, naš drug i, prije svega, jedan divan dječak. Njegovoj porodici i najbližima izražavamo najdublje i najiskrenije saučešće. Naša je obaveza da uspomenu na našeg Kecija zauvijek čuvamo od zaborava. Počivaj u miru, Keci. Voli te tvoj Beovuk".