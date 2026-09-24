Logo

Mladom srpskom košarkašu pozlilo u školi, preminuo u bolnici

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
24.09.2026 18:59

Komentari:

0
Виктор Кецман
Foto: Instagram

Mladi košarkaš Viktor Kecman (16), učenik Prve beogradske gimnazije, iznenada je preminuo nakon što mu je pozlilo u školi, a uprkos brzoj reakciji Hitne pomoći i lekara Instituta za majku i dijete, nije mu bilo spasa.

Viktor Kecman, mladi košarkaš, koji je juče preminuo, bio je učenik drugog razreda Prve beogradske gimnazije.

Kako saznaje "Blic", dječak je iznenada preminuo nakon što mu se u školi slošilo, srušio se i ostao bez svijesti. Uprkos brzoj intervenciji Hitne pomoći i prevozu na Institut za majku i dijete "Dr Vukan Čupić", dječaku nije bilo spasa.

Ротација-илустрација

Hronika

Spominju se ubistva u Švedskoj: Novi detalji nakon samoubistva policajca Brkića

Hitna pomoć dobila je poziv da se učenik srušio i da je bez svijesti. Do dolaska pedijatrijske ekipe, sve vrijeme su davani savjeti za reanimaciju.

Iz škole ga je ekipa Hitna pomoći prevezla na Institut za majku i dijete "Dr Vukan Čupić" gdje je konstatovana smrt.

Kako je potvrđeno "Blicu", Viktor je bio učenik Prve beogradske gimnazije, a iznenadna smrt ostavila je u šoku zaposlene, njegove vršnjake i porodice.

Oglasio se košarkaški klub za koji je igrao

Tačni uzroci ove velike tragedije za sada nisu poznati javnosti, a tužnu informaciju potvrdio je klub "Beovuk", u kom je Viktor bio košarkaš.

Анђелина Ошап Гаћановић

Republika Srpska

Ošap Gaćanović: Propali pokušaji Bećirovića

Beogradski klub se povodom ovog nesrećnog događaja obratio javnosti putem svojih zvaničnih kanala na društvenim mrežama, gdje je sa velikim bolom podijelio emotivno saopštenje koje prenosimo u cjelosti:

"Košarkaški klub Beovuk sa neizmjernom tugom obavještava članove, prijatelje i sve ljude našeg kluba da je danas prerano prestalo da kuca srce našeg Viktora Kecmana. Viktor je bio mnogo više od člana našeg kluba, bio je naše dijete, naš drug i, prije svega, jedan divan dječak. Njegovoj porodici i najbližima izražavamo najdublje i najiskrenije saučešće. Naša je obaveza da uspomenu na našeg Kecija zauvijek čuvamo od zaborava. Počivaj u miru, Keci. Voli te tvoj Beovuk".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Viktor Kecman

tragedija

In memoriam

Komentari (0)

Više iz rubrike

Лоше вијести за Партизан пред старт Евролиге, повријеђен миљеник Гробара

Košarka

Loše vijesti za Partizan pred start Evrolige, povrijeđen miljenik Grobara

7 h

0
Лопта на терену КК Игокеа

Košarka

Igokea spremna za novu sezonu: Prvi ispit protiv Širokog Brijega u Laktašima

22 h

0
Кошаркашки клуб Игокеа

Košarka

KK Igokea poziva navijače: Besplatan ulaz na četiri utakmice uvodnog dijela sezone

1 d

0
Крило Лос Анђелес Лејкерса Леброн Џејмс стоји на терену у посљедњим минутима 4. утакмице друге рунде плеј-офа НБА кошарке против Оклахома Сити Тандера, 11. маја 2026. године у Лос Анђелесу.

Košarka

"Lebron je marketinška mašina, ali uništava sve oko sebe"

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

30

Poznata domaća fabrika obuće pred gašenjem: Nekad su radili i za "Pradu"

19

28

Helez nezakonito otjerao srpske kadete iz OS BiH: Stigle reakcije iz Srpske

19

17

Tramp: SAD i Kina postigli ogroman napredak

19

00

Promijenio ime konju jer je asociralo na Hitlera

18

59

Mladom srpskom košarkašu pozlilo u školi, preminuo u bolnici

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima