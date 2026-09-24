Loše vijesti za Partizan pred start Evrolige, povrijeđen miljenik Grobara

Autor:ATV redakcija
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Košarkaši Partizana igraju prvu utakmicu Evrolige u petak od 20 časova i 45 minuta protiv Olimpije Milano, a Đoan Penjaroja je dobio veoma loše vijesti.
Kako prenosi "Basketball Sphere“, Žofri Lovernj neće biti u rotaciji za pomenutu utakmicu.
Lovernj je imao dvije dobre utakmice u pripremnom periodu. Postigao je 15 poena protiv Fuenlabrade, dok je sa deset koševa učestvovao u porazu od Hapoela Tel Aviva. Na turniru „Pavlos Janakopulos“ nije igrao zbog lakše povrede, ali se sada ispostavilo da će ga povreda lista odvojiti od parketa i protiv Italijana.
Partizan će sada na pozicijama centra i krilnog centra imati sužen izbor – Kavarijus Hejsa, Tonjija Džekirija, Dereka Vilisa i Nikolu Tanaskovića. Na poziciji niskog krila je takođe nezavidna situacija, a najviše se očekuje od Lamara Stivensa.
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