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Loše vijesti za Partizan pred start Evrolige, povrijeđen miljenik Grobara

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24.09.2026 12:00

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Лоше вијести за Партизан пред старт Евролиге, повријеђен миљеник Гробара
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Košarkaši Partizana igraju prvu utakmicu Evrolige u petak od 20 časova i 45 minuta protiv Olimpije Milano, a Đoan Penjaroja je dobio veoma loše vijesti.

Kako prenosi "Basketball Sphere“, Žofri Lovernj neće biti u rotaciji za pomenutu utakmicu.

Lovernj je imao dvije dobre utakmice u pripremnom periodu. Postigao je 15 poena protiv Fuenlabrade, dok je sa deset koševa učestvovao u porazu od Hapoela Tel Aviva. Na turniru „Pavlos Janakopulos“ nije igrao zbog lakše povrede, ali se sada ispostavilo da će ga povreda lista odvojiti od parketa i protiv Italijana.

Partizan će sada na pozicijama centra i krilnog centra imati sužen izbor – Kavarijus Hejsa, Tonjija Džekirija, Dereka Vilisa i Nikolu Tanaskovića. Na poziciji niskog krila je takođe nezavidna situacija, a najviše se očekuje od Lamara Stivensa.

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Žofri Lovernj

KK Partizan

Evroliga

košarka

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