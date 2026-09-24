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Udes u Banjaluci: Automobil se nakon sudara sa kamionom zakucao u stub

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24.09.2026 12:43

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Удес у Бањалуци: Аутомобил се након судара са камионом закуцао у стуб
Foto: Viber grupa / Patrole i radari

U Banjaluci se danas dogodila saobraćajna nezgoda, a kako pišu korisnici društvenih mreža, do nezgode je došlo kada je kamion koji je prevozio betonske stubove udario automobil i odbacio ga na uličnu banderu.

Nezgoda se dogodila kod tržnog centra “Emporium”, a saobraćaj se odvija usporeno.

Za sada nema informacija o tome da li u udesu ima povrijeđenih osoba.

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Tagovi :

udes

Banjaluka

Saobraćajna nesreća

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