Udes u Banjaluci: Automobil se nakon sudara sa kamionom zakucao u stub

Autor:ATV redakcija
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U Banjaluci se danas dogodila saobraćajna nezgoda, a kako pišu korisnici društvenih mreža, do nezgode je došlo kada je kamion koji je prevozio betonske stubove udario automobil i odbacio ga na uličnu banderu.
Nezgoda se dogodila kod tržnog centra “Emporium”, a saobraćaj se odvija usporeno.
Za sada nema informacija o tome da li u udesu ima povrijeđenih osoba.
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