Preminuo službenik MUP-a KS koji se upucao nakon pretresa njegove kuće

Do samopovređivanja vatrenim oružjem došlo je juče u prostorijama Policijske uprave Ilijaš, a službenik MUP-a je odmah prevezan na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.

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On je, uprkos naporima ljekara, preminuo zbog povreda koje je sam sebi nanio.

Prema nezvaničnim informacijama, policajci su juče pretresali njegove prostorije (porodičnu kuću i kancelariju) zbog sumnje na učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi te je planirano njegovo hapšenje. On je radio kao namještenik MUP-a KS u Ilijašu.

O ovom slučaju još nema službenih informacija, a identitet preminulog nije zvanično saopšten.

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