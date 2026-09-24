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Preminuo službenik MUP-a KS koji se upucao nakon pretresa njegove kuće

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24.09.2026 10:26

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Преминуо службеник МУП-а КС који се упуцао након претреса његове куће
Foto: ATV BL

Službenik Policijske uprave Ilijaš Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo preminuo je uslijed povreda zadobijenih samopovređivanjem, saznaje Klix.ba iz više izvora.

Do samopovređivanja vatrenim oružjem došlo je juče u prostorijama Policijske uprave Ilijaš, a službenik MUP-a je odmah prevezan na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.

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On je, uprkos naporima ljekara, preminuo zbog povreda koje je sam sebi nanio.

Prema nezvaničnim informacijama, policajci su juče pretresali njegove prostorije (porodičnu kuću i kancelariju) zbog sumnje na učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi te je planirano njegovo hapšenje. On je radio kao namještenik MUP-a KS u Ilijašu.

O ovom slučaju još nema službenih informacija, a identitet preminulog nije zvanično saopšten.

(Kliks)

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Tagovi :

Ilijaš

SIPA

Samoubistvo

pretresi

Kanton Sarajevo

Policija

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