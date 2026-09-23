Policajac koji je osumnjičen za saradnju sa mafijom pucao sebi u glavu: Drama u BiH

Službenik MUP-a KS M. B. pucao je sebi večeras u glavu nakon što pripadnici SIPA-e i MUP-a KS upali u njegovu kancelariju u okviru akcije koju domaće policijske snage provode zajedno sa Evropolom.

Ljekari se, kako piše Istraga, bore za njegov život.

Prema informacijama pomenutog portala, akcija se sprovodi po naredbi Suda BiH, odnosno Tužilaštva Bosne i Hercegovine. U pitanju je dio međunarodne istrage usmjerene protiv krijumčara oružjem za organizovanu kriminalnu grupu Majida Rave zvanog Foks.

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Pripadnici policije jutros su upali u kancelariju M.B. u Policijskoj stanici u Ilijašu. Istovremeno su započeli pretresi u Doboju i Bratuncu. U akciju su bili uključeni službenici MUP-a KS i SIPA-e. Nakon što je pretresena njegova kancelarija, on je zatražio da ode do tealeta. Nakon toga začuo se pucanj. Policajci su ga pronašli kako u toaletu PS Ilijaš leži krvav.

M.B. je, prema informacijama Istrage, bio jedan od članove kriminalne organizacije Majida Rave zvanog Foks, vođe mafijaške organizacije koja najviše djeluje na području Švedske.