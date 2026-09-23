Letovi sa aerodroma u Berlinu obustavljeni zbog drona

Autor:ATV redakcija
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Letovi sa aerodroma u Berlinu večeras su bili suspendovani na 45 minuta zbog drona koji je primjećen u blizini, saopštila je policija.
Dron je primjećen oko 20.00 časova zbog čega je kontrola leta zatvorila sjevernu pistu za polijetanje i slijetanje.
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Južna pista zatvorena je oko 20.20 časova čime su letovi u potpunosti obustavljeni.
Obje piste otvorene su oko 21.05 časova.
Njemačka DPA navodi da nijedan drugi aerodrom u toj zemlji u prvoj polovini ove godine nije registrovao toliki broj dronova u svojoj blizini kao što je to slučaj sa berlinskim aerodromom "Brandenburg".
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Prema podacima njemačke kontrole leta, u prvih šest mjeseci aeorodromske službe "Brandenburga" registrovale su 28 sličnih incidenata. Jedan manje incident registrovan je na aerodromu u Frankfurtu.
(Srna)
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