Letovi sa aerodroma u Berlinu obustavljeni zbog drona

Letovi sa aerodroma u Berlinu večeras su bili suspendovani na 45 minuta zbog drona koji je primjećen u blizini, saopštila je policija.

Dron je primjećen oko 20.00 časova zbog čega je kontrola leta zatvorila sjevernu pistu za polijetanje i slijetanje.

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Južna pista zatvorena je oko 20.20 časova čime su letovi u potpunosti obustavljeni.

Obje piste otvorene su oko 21.05 časova.

Njemačka DPA navodi da nijedan drugi aerodrom u toj zemlji u prvoj polovini ove godine nije registrovao toliki broj dronova u svojoj blizini kao što je to slučaj sa berlinskim aerodromom "Brandenburg".

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Prema podacima njemačke kontrole leta, u prvih šest mjeseci aeorodromske službe "Brandenburga" registrovale su 28 sličnih incidenata. Jedan manje incident registrovan je na aerodromu u Frankfurtu.

(Srna)