Ovo se nije desilo 112 godina: Naš meteorolog iznio šok podatak

Meteorolog Ivan Ristić objavio je da u Atlantskom basenu do 21. septembra nije zabilježen nijedan uragan, što se posljednji put dogodilo 1914. godine.

Kako je naveo, ovakav razvoj situacije mogao bi da bude najava jače zime u Srbiji.

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Neobična meteorološka situacija privukla je pažnju javnosti nakon što je Ristić na društvenim mrežama objavio poruku o rekordno mirnoj sezoni uragana u Atlantiku.

Ristić je podijelio objavu u kojoj se navodi da je 21. septembar dočekan bez ijednog uragana u Atlantskom basenu, što se, prema istorijskim podacima, posljednji put dogodilo 1914. godine.

"Po prvi put nema uragana na Atlantiku, zadnji put se to desilo 1914. godine, u prevodu zima kod nas obećava", napisao je Ristić uz objavu.

Podaci pokazuju da je 2026. sezona za sada izuzetno neobična. Iako je bilo imenovanih tropskih oluja, nijedna do 21. septembra nije dostigla snagu uragana.

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Ipak, stručnjaci upozoravaju da miran Atlantik ne znači automatski da će ostatak sezone ostati bez uragana, niti se iz ovog podatka može direktno zaključiti kakva će biti predstojeća zima na Balkanu.

Sezona uragana zvanično traje do 30. novembra, što ostavlja još dovoljno vremena da se vidi da li će se ovakav trend nastaviti i kakve bi posljedice mogao imati na predstojeću zimu.

(Informer)